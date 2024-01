Prairie Green : la fouille pourrait coûter la moitié de la somme estimée, selon un rapport

La fouille du dépotoir Prairie Green à Winnipeg où se retrouvent potentiellement les restes de deux femmes autochtones assassinées pourrait coûter 90 millions de dollars, soit la moitié de la somme maximale estimée auparavant. Selon un nouveau rapport, il demeure possible que les travailleurs soient confrontés à « un très haut risque » d’amiante.

Le rapport de planification opérationnelle est une mise à jour détaillée de l’étude de faisabilité évaluant la portée d'une recherche dans la décharge de Prairie Green afin de retrouver les corps de Morgan Harris et Mercedes Myran.

Le document de 153 pages a été préparé par l’Assemblée des chefs du Manitoba (ACM) et l’entreprise privée ISN Maskwa. La Presse canadienne a reçu une copie du rapport qui n’a pas été dévoilé au public.

L'étude antérieure avait déterminé qu'une recherche était réalisable, malgré certains risques liés à l'amiante et à d'autres matériaux toxiques, et qu'elle ne présentait aucune garantie de réussite. Elle indiquait également qu'une recherche pourrait prendre jusqu'à trois ans et coûter entre 84 et 184 millions de dollars.

Le nouveau rapport en date de cette semaine estime plutôt un coût de 90 millions de dollars si la fouille est réalisée en un an. Il détalle des sommes précises, telles que 3,25 millions de dollars pour l’équipement ainsi que les opérateurs.

Le document reconnaît que ces chiffres peuvent changer. Il s'agit d'un aperçu financier approximatif qui devrait évoluer au fil du temps , est-il indiqué.

L’initiation d’une d’une fouille approfondie et complète exige l’intervention du gouvernement provincial et fédéral afin de remplir les trous du système bureaucratique d’assurer un financement immédiat , indique le rapport.

Si cela n'est pas fait, la recherche sera suspendue pour une durée indéterminée.

Les risques de matériaux toxiques

Le dépotoir de Prairie Green se distingue des autres étant donné qu’il accepte l'amiante, un matériau qui risque de causer le cancer, lorsqu’ingéré. Ce dernier est rangé dans des conditions particulières afin d'assurer son confinement.

Le rapport fait remarquer qu’un total de 712 tonnes d’amiante auraient été déposées, entre le 11 avril et le 20 juin 2020, dans les sections où pourraient se trouver les restes de deux femmes. Environ 12 tonnes ont été déposées le 16 mai 2022, le jour où les restes auraient été déposés à cet emplacement.

L'excavation de cette zone pourrait entraîner la rupture des sacs contenant l'amiante et la friabilité de l'amiante, ce qui est un risque sanitaire important selon le rapport.

Une excavation et une fouille pourraient être un projet à très haut risque , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les dépouilles de Morgan Harris et de Marcedes Myran se trouveraient au dépotoir de Prairie Green, situé au nord de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Le document, ainsi que l'étude de faisabilité antérieure, présente des plans visant le contrôle de l'amiante, tel que la mise à disposition d'un équipement de protection complète, incluant des respirateurs pour les travailleurs et le maintien de la zone de décharge mouillée pour empêcher l'amiante de se répandre dans l'air.

Le chimiste de l'environnement ayant de l'expérience dans l'étude et l'assainissement de l'amiante en Colombie-Britannique, Blair King, a déclaré que les risques subsisteraient.

Il a récemment écrit dans un blogue que l’eau réduit le risque de la poussière, mais il ne l’élimine pas . M. King ajoute que la quantité d’eau exigée pour établir des conditions sécuritaires sera trop élevée. Elle empêchera le fonctionnement de l’équipement nécessaire pour déplacer ou recueillir les matériaux.

Ouvrir en mode plein écran Le dépotoir de Prairie Green est situé au nord de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Pour sa part, le président de EnviroDoctors David Ganetsky indique que la fouille demeure réalisable bien qu’elle soit un défi. Il s'agit essentiellement de brumiser l'eau et de la maintenir au-dessus de cette zone afin qu'elle ne se propage pas dans l'air , explique-t-il.

M. Ganetsky ajoute que les matériaux toxiques peuvent être scellés et déplacés rapidement dans des camions équipés par des jupes épaisses.

Le rapport envisage la construction de bâtiments spécialisés où seraient examinés les matériaux du dépotoir. Les travailleurs seraient protégés contre l'inhalation des substances toxiques.

Les prochaines étapes

L’Assemblée des chefs du Manitoba veut que les divers niveaux du gouvernement acceptent le plan afin d'avancer. Elle exige également un engagement de 20 millions de dollars pour couvrir les prix initiaux, ce qui inclut l’achat de l’équipement et la construction des facultés de recherche.

Le gouvernement provincial manitobain a confirmé cette semaine qu’il révise le plan.

Ouvrir en mode plein écran En septembre 2023, une centaine de personnes ont manifesté au Palais législatif de Winnipeg pour réclamer la fouille du dépotoir Prairie Green, à l'extérieur de Winnipeg, dans l'espoir de retrouver les restes d'au moins deux femmes autochtones assassinées. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré pour la mort de Morgan Harris, de Mercedes Myran et de deux autres personnes : Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés dans une autre décharge l'an dernier, et une femme non identifiée, baptisée Buffalo Woman.

Le rapport de l’ ACM rappelle les conséquences potentielles si les gouvernements n'effectuent pas la fouille de la décharge de Prairie Green. Des conséquences qui ont été mentionnées dans la première étude de faisabilité.

En n'agissant pas pour qu'une fouille ait lieu dès que possible, les institutions gouvernementales risquent de créer un précédent qui donnera l'impression aux tueurs en série visant des femmes autochtones que non seulement les corps ne seront pas retrouvés, mais que l'inaction des autorités entravera effectivement la récupération des victimes.

Avec les informations de La Presse canadienne