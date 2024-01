La route de glace vers Dettah, aux T.N.-O., enfin en construction

La route de glace qui relie Yellowknife et Dettah, aux Territoires du Nord-Ouest, est enfin en construction, et ouvrira donc beaucoup plus tard que d’habitude, en raison de l’hiver plus doux que la normale.

Les travaux ont débuté le 25 janvier, et devraient prendre de cinq à sept jours pour relier la capitale à la petite communauté dénée.

C’est possible que ça ouvre tôt la semaine prochaine, ou même peut-être cette fin de semaine , a dit le porte-parole du ministère de l'Infrastructure, Darren Campbell.

On a un bon rythme présentement , dit-il.

Environnement Canada prévoit des températures au-dessus du point de congélation en début de semaine prochaine dans la capitale, mais M. Campbell ne croit pas que cette hausse des températures aura un impact sur la construction de la route de glace.

Entre un mois de décembre doux et le froid glacial de janvier, les fluctuations de température cet hiver ont eu des répercussions sur la construction, dit Darren Campbell.

Une ouverture aussi tardive en janvier bat le record précédemment enregistré par le gouvernement territorial du 11 janvier.

L’épisode de froid polaire de janvier a mis sur pause le début des travaux, car la machinerie utilisée pour mesurer l’épaisseur de la glace ne fonctionne pas bien sous des températures de -35 degrés Celsius. Avant janvier, la glace était trop mince.

D’ici l’ouverture officielle la semaine prochaine, le gouvernement territorial recommande de ne pas s’aventurer sur la glace par mesure de précaution.

