Une accumulation de neige importante fait sombrer des bateaux à Juneau en Alaska

La quantité de neige exceptionnelle tombée, durant janvier, sur Juneau, la capitale de l'État de l'Alaska, a fait chavirer près d’une dizaine de bateaux dans le port d’Auke Bay.

La région côtière a reçu plus d’un mètre et demi de neige au cours des trois dernières semaines, non sans conséquence, explique le directeur de port Matthew Creswel. C’est en raison du poids excédentaire et de l’accumulation de neige sur les bateaux que les propriétaires ne viennent pas régulièrement déneiger.

[Mercredi matin], nous avons vu trois bateaux sombrer en l’espace de trois heures, et la veille, un autre avait déjà coulé. [...] En tout, on dénombre environ huit bateaux en environ 12 jours de neige intense.

Le responsable ne croit pas qu’il sera possible de sauver les embarcations et présume qu’elles devront être détruites, un processus qui pourrait coûter jusqu’à 50 000 dollars américains selon la taille de l’épave, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur du port d'Auke Bay ne croit pas qu'il sera possible de sauver les bateaux de la destruction. Photo : fournie pas Matthew Creswell

Le directeur du port indique qu’aucun bateau appartenant à des Yukonnais n’a été touché pour l’instant, la plupart se trouvant en cale sèche pendant l’hiver, précise-t-il.

Juneau n’est pas au bout de ses peines puisque le service météorologique national américain prévoit l’arrivée d’une masse d’air chaud apportant des quantités importantes de pluie ce qui, selon les experts, alourdira la neige au sol, et augmentera les risques d’avalanches pour la ville située à flanc de montagne.

Le directeur municipal des prévisions d’avalanche et des programmes d’urgence, Tom Mattice, affirme que les employés sont sur le qui-vive.

Au cours des prochains jours, nous allons voir plus de deux centimètres de pluie par jour pendant plusieurs jours avec des températures très douces ce qui engendrera sûrement des avalanches dans la région.

La situation est d’autant plus inquiétante que plusieurs secteurs habités de Juneau, y compris le centre-ville, sont à risque de se retrouver dans le sillon d’une avalanche.

Ouvrir en mode plein écran Juneau, capitale de l'État de l'Alaska, se trouve au pied des chaînons Boundary. Photo : Radio-Canada / Simon Charland-Faucher

Quand nous voyons ce genre d'événement [météorologique], nous voulons que les gens sachent qu’il faut passer le moins de temps possible près d’une zone d’avalanche, ce qui inclut la ville.

Le responsable invite donc les résidents à se familiariser avec les cartes des zones de la ville les plus à risque.

Avec les informations de Mike Rudyk