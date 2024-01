Après des mois de relations tendues à la suite du meurtre du militant sikh Hardeep Singh Nijjar, en Colombie-Britannique, le Canada « s'efforce de rétablir une relation plus saine » avec l'Inde, affirme Jody Thomas, ancienne conseillère à la sécurité nationale et au renseignement de Justin Trudeau.

Après deux années passées comme conseillère du premier ministre, Jody Thomas a pris sa retraite vendredi.

Les relations entre Ottawa et New Delhi se sont dégradées après que le premier ministre Trudeau eut soupçonné publiquement à la Chambre des communes le gouvernement indien d’être impliqué dans le meurtre d'Hardeep Singh Nijjar, survenu le 23 juin 2023 en banlieue de Vancouver.

La réaction du gouvernement indien avait été immédiate. Tout en rejetant les allégations de M. Trudeau, New Delhi a suspendu tous les services de visa au Canada pendant deux mois.

En octobre 2023, 41 diplomates canadiens ont dû quitter le pays après que le gouvernement indien eut menacé de révoquer leur immunité diplomatique. Les diplomates canadiens n’ont toujours pas repris leur poste en Inde.

En entrevue à CBC News, Jody Thomas a indiqué qu’elle s’était rendue en Inde pour évoquer avec ses confrères les allégations concernant le meurtre du leader sikh. Elle a souligné que la réaction des responsables indiens était vraiment malheureuse et un peu surprenante .

Selon elle, la posture du gouvernement indien est contre-productive parce que cela nuit aux relations humaines entre le Canada et l'Inde. Nous avons besoin de diplomates là-bas pour délivrer des visas et exécuter des programmes au nom des Canadiens et des Indiens , a-t-elle expliqué.

Plus d’ouverture de l’Inde

Pendant que la GRC menait son enquête, un nouvel élément s’est ajouté au dossier. Aux États-Unis, la justice américaine a dévoilé un acte d’accusation selon lequel un complot lié au gouvernement indien, visant à commettre de multiples assassinats en Amérique du Nord, avait été déjoué.

Dans cet acte d'accusation, déposé à New York, les procureurs américains allèguent que le ressortissant indien Nikhil Gupta a envoyé à un tueur à gages une vidéo du corps de M. Nijjar et qu'il lui a dit de le faire rapidement .

À la suite de la divulgation de cette information, plusieurs pays du G7 se sont rangés derrière le Canada.

Dans une déclaration à CBC, Justin Trudeau a indiqué que l’Inde semblait plus ouverte à collaborer sur cette affaire. Jody Thomas a souligné que la GRC veillait à ce que les poursuites soient couronnées de succès .

Avec les informations de CBC