La fabrique à court d’options pour sauver l’église de Chambord

La fabrique Notre-Dame-de-l’Assomption souhaiterait remettre les clés de l’église de Chambord à la mairie. Toutefois, il est hors de question pour la Municipalité d’en devenir propriétaire.

Selon le président de la fabrique, Gérard Savard, l'organisme n’est plus en mesure d’assumer les coûts d'entretien de l’infrastructure, notamment en raison de la baisse des revenus, qui ont fondu comme neige au soleil.

C'est sans compter les travaux de rénovation nécessaires pour réparer le bâtiment qui se dégrade.

On est rendus que l'Église ne peut plus supporter régionalement, je ne parlerai pas de Québec, mais on n'a pas les argents qui sont nécessaires pour entretenir ces grosses bâtisses-là , a commenté le président de la fabrique.

Du côté du maire de Chambord, Luc Chiasson, il refuserait tout bonnement les clés.

On n'est pas preneurs. Même s'ils viennent nous porter les clés, ça risque de retourner au diocèse , a clamé M. Chiasson.

Le maire de Chambord, Luc Chiasson Photo : Radio-Canada

Selon Gérard Savard, les locataires des lieux, dont la Friperie chez Mar-Jo et le club de pétanque de Chambord, pourraient devoir quitter les lieux si l’édifice est vendu.

C'est certain qu’on a des préoccupations au niveau justement des organismes qui sont actuellement hébergés à l'église. Puis c'est certain que nous, ça fait déjà quand même quelques mois qu'on regarde des pistes de solution pour relocaliser ces organismes-là ailleurs , a dit le maire Chiasson.

Depuis des années, la fabrique tente de trouver des partenaires financiers ou une nouvelle vocation pour ce lieu de culte. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Depuis des années, la fabrique tente de trouver des partenaires financiers ou une nouvelle vocation pour ce lieu de culte, sans succès.

Gérard Savard se dit à court d'options.

On peut dire qu'on est riches, mais qui va acheter ça à deux millions? Donc c'est beau, dire qu'on a des biens pour deux millions, mais à Québec, il y a quand même des édifices de communautés religieuses qu'ils ne sont pas capables de vendre : ils les donnent , a poursuivi Gérard Savard.

L'église de Chambord est située tout juste à côté de l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Thomas Laberge

Luc Chiasson a expliqué que l’option de récupérer l’édifice pour en faire une salle communautaire a été écartée.

Il y a eu un comité de travail qui a été créé, on a participé à ces comités de travail, c'est sûr qu'en termes de, disons, salle multifonctionnelle, salle communautaire, nous, on a quand même ces infrastructures-là du côté de la municipalité déjà. Il y a eu d'autres propositions qui ont été soulevées, des cafés, des ci, des ça, mais cependant, naturellement, ça prend des porteurs qui sont prêts quand même à investir des montants d'argent pour, justement, s'assurer de remettre l'église en état, puis accueillir ces nouvelles organisations-là , a conclu le maire de Chambord.

L’église de Chambord est encore utilisée, mais selon Luc Chiasson, les messes sont célébrées dans la sacristie plutôt que dans la pièce principale.

En 2019, une consultation sur l'avenir de l'église avait été organisée conjointement par la fabrique et par la Municipalité.

Avec les informations de Mélissa Paradis, de Michel Gaudreau et de Pascal Girard