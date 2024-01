Étudiants étrangers : l’Ontario donne un tour de vis aux collèges privés

L'Ontario impose un moratoire sur les nouveaux partenariats entre collèges publics et privés ainsi qu'une série d'autres changements destinés à protéger les étudiants et à améliorer « l'intégrité de l'éducation postsecondaire en Ontario ».

Ces changements, annoncés vendredi, sont une réponse aux défis découlant de la récente hausse du nombre d’étudiants qui viennent au Canada , notamment, selon la ministre Jill Dunlop.

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi qu’un plafond du nombre d’étudiants étrangers qui viennent au pays sera imposé pour les deux prochaines années.

La province a annoncé plusieurs changements. Elle compte procéder à une évaluation approfondie des programmes offerts par les établissements postsecondaires qui ont un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants étrangers et instaurer un moratoire sur les nouveaux partenariats entre les collèges publics et le secteur privé , notamment. Des mesures pour le logement étudiant sont aussi prévues.

Ces changements ont été annoncés dans un communiqué publié vendredi dans lequel la ministre Dunlop dénonce des pratiques prédatrices de la part d’acteurs étrangers.

Or, le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la province affirme que ces problèmes découlent d’un manque de financement public des établissements d’éducation et somme le parti de Doug Ford de rectifier le tir. L'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario (OCUFA) abonde dans ce sens.

Déclarations mensongères

Mme Dunlop, qui est ministre des Collèges et Universités de l’Ontario, affirme que ces nouvelles mesures visent à protéger certains étudiants étrangers. Elle précise que ceux-ci font face à des pratiques prédatrices de la part de recruteurs douteux, à de la désinformation concernant la citoyenneté et la résidence permanente, à de fausses promesses d’emploi garanti et à des logements inadéquats pour les étudiants .

Le communiqué poursuit ainsi : Le gouvernement de l’Ontario collaborera également avec ses partenaires sectoriels et avec le gouvernement fédéral pour déterminer comment sévir davantage contre les recruteurs douteux qui profitent des étudiants étrangers et qui font des déclarations mensongères en matière d’emploi et de citoyenneté.

Le communiqué ne précise pas de qui il s’agit.

Carrières et intégrité de l’éducation

Dans son communiqué, le gouvernement Ford affirme que les nouvelles mesures sont prises pour protéger l’intégrité de l’éducation postsecondaire et promouvoir l’emploi dans des secteurs essentiels comme les soins de santé et les métiers spécialisés .

On y ajoute que le ministère visera à améliorer le taux de réponse aux enquêtes sur les résultats des étudiants afin de s’assurer que les étudiantes et étudiants obtiennent des résultats scolaires optimaux .

De plus, le ministère veut veiller à ce que les programmes offerts satisfassent aux besoins du marché du travail afin que les étudiants puissent se construire une vie en Ontario une fois leurs études terminées .

On précise qu’un moratoire sur les nouveaux partenariats entre les collèges publics et le secteur privé sera institué.

Or, selon Jamie West, député du NPD provincial, ce sont les conservateurs qui ont levé le moratoire sur les partenariats publics-privés en 2019. Aujourd'hui, ils se déchargent de leurs responsabilités envers les collèges et les établissements universitaires publics au lieu de les aider, forçant ainsi les étudiants et les établissements eux-mêmes à affronter un avenir incertain .

Ouvrir en mode plein écran Jamie West est le député de Sudbury et le porte-parole de l'opposition en matière de travail, de formation et de développement des compétences. (Archives) Photo : Radio-Canada / Benjamin Aubé/CBC

M. West exige une augmentation du financement de l’éducation postsecondaire dans la province.

Il est tout à fait clair que ce gouvernement préfère voir les établissements d'enseignement postsecondaire fermer leurs portes plutôt que de fournir les investissements nécessaires pour les maintenir à flot. [...] Les universités et les collèges publics dépérissent, ce qui ouvre la voie à un système d'enseignement privé prédateur à but lucratif qui ne fait que nuire aux étudiants.

Dans un communiqué publié vendredi, l' OCUFA se dit d'accord avec le point de vue de M. West.

Les universités ont besoin d'un financement plus important de la part du gouvernement pour fournir le soutien dont les étudiants étrangers – et d'ici – ont besoin afin de réussir à l'intérieur et à l'extérieur des salles de classe. Le ministère n'a pas fourni d'outils pour y parvenir avec ces propositions , selon Nigmendra Narain, président de l' OCUFA, cité dans le communiqué.