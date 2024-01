Le projet de règlement sur la langue d'affichage commercial au Québec a des échos jusqu'à Washington. Le gouvernement américain a partagé ses préoccupations à ce sujet avec le gouvernement fédéral, plus tôt cette semaine.

L'administration Biden a exprimé ses préoccupations, mercredi, dans le cadre d'une rencontre entre hauts fonctionnaires des deux pays.

Les États-Unis ont fait part de leurs préoccupations à propos des dispositions de la loi 96 sur l'affichage commercial et de leurs potentielles conséquences pour les entreprises américaines, incluant les petites et moyennes entreprises , écrit le Bureau du représentant américain au commerce, dans un bref communiqué résumant les sujets discutés durant la rencontre.

Le Bureau n'a pas précisé quelles étaient ces préoccupations et n'a pas répondu à nos questions envoyées vendredi en avant-midi.

Les commerces ayant pignon sur rue au Québec ont jusqu'au 1er juin 2025 pour que le français occupe un espace deux fois plus grand sur leur vitrine, selon un projet de règlement publié dans la Gazette officielle du gouvernement du Québec, le 10 janvier.

Ce projet de règlement vient préciser l'application de certaines dispositions de la loi 14 (mieux connue sous le nom de projet de loi 96). Il fait encore l'objet de consultations jusqu'à la fin de février.

Derrière son langage diplomatique, l'administration Biden vient d'envoyer un signal , souligne Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) pour le Québec. Il faut comprendre qu'il y a une inquiétude du côté américain et on doit l'adresser [sic], cette crainte-là.

Les règles sur l'affichage commercial soulèvent bien des inquiétudes, constate Eliane Ellbogen, avocate en droit de la propriété intellectuelle du cabinet Fasken à Montréal.

Depuis un an et demi, on se fait contacter quasiment tous les jours avec des questions, surtout les plus petites et moyennes entreprises. [...] On fait face à beaucoup d'incompréhension, honnêtement, et de surprise, par rapport aux critères qui leur paraissent ultraexigeants.