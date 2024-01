Des Ursulines au CPE : un saut générationnel au monastère

La mission chère aux Ursulines sera préservée : l’éducation et la santé continueront de vivre entre les murs de leur monastère trifluvien. Le centre de la petite enfance (CPE) Le Cheval sautoir, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et possiblement le Cégep de Trois-Rivières s’installeront dans la maison rouge.

Âgées de 72 à 96 ans, elles sont encore une trentaine à vivre à Trois-Rivières. Vingt mois après le legs à la Ville de leur monastère, les Ursulines se réjouissent de connaître la nouvelle vocation de ce bâtiment patrimonial.

Je suis enthousiaste devant ce qui se passe , affirme sœur Thérèse Corriveau. C'est extraordinaire de savoir que notre monastère va continuer dans le même sens.

C'est un beau moment que je viens de vivre. C'est que la vie va continuer à circuler à travers nos murs, des murs qui ont toute une histoire, et toujours dans le domaine de ce qu'on a été. C'est une mission qui se poursuit. Je pense que si nos devancières étaient ici aujourd'hui, elles seraient fières d'apprendre ça.

C'est assurément leurs émotions qui circulaient dans l’édifice vendredi pendant la présentation des projets qui seront réalisés entre leurs anciens murs.

Les Ursulines ont officiellement remis les clés de leur monastère à la Ville en mai 2022, tournant ainsi la page sur 325 ans de vie religieuse. Les religieuses avaient quitté leur demeure en 2019 pour s’installer dans une résidence située dans le quartier Trois-Rivières sur Saint-Laurent.

Des enfants, de l’enseignement et de la recherche

Le CPE Le Cheval sautoir y accueillera 44 enfants dès septembre 2024. Déjà, lors du transfert de propriété, en mai 2022, la directrice générale du CPE , Nathalie Hébert, avait signifié son grand intérêt à y étendre ses activités. Aujourd’hui, elle ne pouvait qu’être réjouie.

C'est un projet qui nous parle, c'est un projet de cœur, c'est un projet d'histoire , énumère-t-elle. On est vraiment touchés par cette expérience. On est heureux d'avoir cette chance de travailler pour les enfants [en partenariat avec les autres occupants].

Une centaine d’employés et de chercheurs du CIUSSS MCQ cohabiteront avec le CPE dans la maison rouge, qui sera le domicile de la Direction de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation ainsi que de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme.

Les discussions se poursuivent entre la Ville et le Cégep de Trois-Rivières. Une fois l’entente conclue, l’établissement collégial y formerait des éducateurs en services de garde avec son programme de techniques d’éducation à l’enfance.

Occuper la maison blanche, la prochaine phase pour la Ville

Le maire Jean Lamarche a tenu à souligner la rapidité avec laquelle on a réussi à trouver de nouveaux occupants pour la maison rouge, soit dans un délai aussi serré qu’un an et demi , a-t-il raconté.

Des travaux de mise aux normes et de réaménagement évalués à 10,2 millions de dollars devront être réalisés avant que les occupants ne puissent emménager dans leur nouvelle demeure.

Ouvrir en mode plein écran Le Musée des Ursulines, dans le quartier historique de Trois-Rivières (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Cette première phase sera suivie par l’occupation de la maison blanche, celle du Musée des Ursulines.

On vient d'occuper dans sa totalité l'espace de la maison rouge. Maintenant, il reste celui de la maison blanche. Il faudra trouver des voisins pour ces gens-là. On le fera toujours dans le respect de la culture, de l'éducation et des services sociaux. On ne peut pas laisser vide ce lieu-là, que les citoyens ont déjà établi comme étant le symbole patrimonial de notre ville, mais on va le faire correctement, puis on va le faire dans le souci de la volonté des Ursulines.

La Ville a conclu des ententes de location à long terme avec les nouveaux occupants. Les baux sont d’une durée de 15 à 20 ans.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel