La C.-B. restreint l’accès au cellulaire à l’école pour protéger les jeunes en ligne

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a annoncé que les districts scolaires devront restreindre l’accès des élèves à leur téléphone cellulaire à l’école dès la rentrée de septembre.

Cette mesure fait partie de la volonté de la province de protéger les jeunes contre la sextorsion.

La sextorsion est une forme de chantage en ligne où de l’argent ou des faveurs sexuelles sont soutirés sous menace de partager une vidéo ou une photo intime sans le consentement de la victime.

David Eby, qui a un fils de 9 ans, dit qu’il ressent aussi une certaine pression pour acheter un cellulaire à son enfant.

Il me dit que ses amis ont un cellulaire et ils regardent des vidéos pendant la récréation. Il a donc accès à du contenu sur Internet sans la supervision d’un adulte. La cour d’école est beaucoup trop grande.

Le gouvernement dit s’appuyer sur plusieurs études qui démontrent que l’utilisation fréquente de cellulaires en classe, les algorithmes des réseaux sociaux qui maintiennent les jeunes branchés et la présence de prédateurs en ligne augmentent les risques de cyberintimidation ou de sextorsion.

C'est aux districts scolaires qu'il reviendra de formuler leur propre règlement sur l’accès à un cellulaire à l’école. Ils peuvent demander, par exemple, aux jeunes de laisser l’appareil dans leur casier.

L'Ontario interdit le cellulaire en classe depuis 2019, et le Québec l'interdit depuis le 31 décembre 2023.

Deux nouveaux services en vigueur lundi

Depuis l’adoption de la Loi sur les images intimes l’an dernier, la procureure générale, Niki Sharma, avait annoncé deux nouveaux services en ligne qui se feront à travers le Tribunal de résolution civile.

Ils entrent en vigueur le 29 janvier.

Les victimes pourront remplir un formulaire en ligne et le soumettre au tribunal en ligne pour retirer rapidement leurs images intimes sur Internet. Le tribunal en ligne facilite aussi les démarches liées aux poursuites pour réclamer des réparations, comme l'explique Niki Sharma.

Si la victime a moins de 18 ans, elle peut demander à un adulte en qui elle a confiance de l’aider dans le processus. Cela peut être un travailleur de la santé ou un enseignant, par exemple.

Cela est prévu dans la loi, selon la procureure générale, puisque les jeunes peuvent avoir peur de demander de l’aide à leurs parents.

Les entreprises médiatiques sont également assujetties à la loi. Si une plateforme en ligne ou un site web ne se conforme pas aux ordonnances du tribunal, ils pourraient, entre autres, être obligés de dédommager une victime ou de subir des pénalités administratives.

La Colombie-Britannique compte aller plus loin au printemps et déposer un projet de loi pour responsabiliser les compagnies et les plateformes comme Meta. Selon le premier ministre, cela permettra à la province de les poursuivre pour tout dommage causé à un Britanno-Colombien.

Ouvrir en mode plein écran Ryan Cleland tient une photo de son fils Carson. L'adolescent de 12 ans s'est enlevé la vie en octobre 2023 après avoir été victime de sextorsion. Selon ses parents, il aimait le camping, la pêche et le hockey. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le mois dernier, David Eby avait affirmé que la province allait offrir de nouvelles mesures pour protéger les enfants en ligne après le décès de Carson Cleland. L'adolescent de 12 ans s’est enlevé la vie après avoir été victime de sextorsion en octobre dernier.

Ses parents, Nicola Smith et Ryan Cleland, affirment qu’ils auraient aimé dire à leur fils qu'il existe des outils pour le soutenir et qu’il n’est pas seul.

Nous sommes brisés par ce qui est arrivé à notre fils. Nous voulons nous assurer que cela ne se reproduise pas. Que ce soit une famille, un enfant ou toute autre personne. [...] Sachez que vous n’êtes pas seul.