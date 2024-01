Des victimes de l’écrasement d’avion aux T.N.-O. identifiées

Alors que l’enquête se poursuit pour déterminer ce qui a provoqué l'écrasement d’un avion à Fort Smith, aux Territoires du Nord-Ouest, quelques familles ont dévoilé l’identité de leurs proches qui ont péri dans l’accident.

Clayton Balsillie a indiqué que sa sœur, Diane Balsillie, fait partie des victimes. Tout comme les trois autres passagers, elle travaillait à la mine Diavik et se rendait au travail lorsque l’avion de Northwestern Air Lease s’est écrasé mardi matin, peu après le décollage.

Crystal Benwell a également confirmé à CBC que son frère, Howie Benwell, a péri dans l’écrasement. Elle dit que son frère était un musicien de la région qui avait un grand sens de l’humour.

Le seul survivant, Kurt Macdonald, a été transporté par avion-ambulance vers Yellowknife pour soigner des blessures. Son père, le député de Thebacha et ministre de l’Environnement et du Changement climatique Jay Macdonald, a dit à CBC que Kurt, électricien à la mine Diavik, a un enfant âgé de 5 mois.

Kurt Macdonald est le seul survivant de l'écrasement d'avion qui a coûté la vie à six personnes. Photo : Fournie par Jay Macdonald

L’écrasement d’avion a fait six victimes.

La difficile tâche des premiers intervenants

Le sergent des Rangers canadien Gordon Rothnie a été parmi les premiers intervenants à se rendre sur les lieux de l’écrasement. Dès qu’ils ont reçu l’appel, ses quatre collègues et lui se sont rendus en motoneige, en espérant la meilleure des issues possibles.

Le sergent des Rangers canadien Gordon Rothnie est l'un des premiers intervenants sur le lieu de l'écrasement d'avion à Fort Smith qui a coûté la vie à six personnes. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

De mon point de vue, il faut y aller avec beaucoup d’optimisme afin d’aider du mieux possible, faire du mieux possible, selon les circonstances, et c’était une situation difficile , dit-il.

Je refusais d'accepter ce que je voyais. Même en me couchant ce soir-là, je voulais toujours chercher.

L’homme de 50 ans dit que tout le monde se connaît à Fort Smith, et il connaissait les victimes. La perte de ces personnes l’a touché de très près.

On n’est pas impartial. Il y a une proximité. Nos enfants ont joué ensemble ou on les connaissait, alors je dirais que la partie la plus douloureuse est pour les proches qui, à un moment donné, ont quelqu’un qui leur est cher et [l’instant d’après] ils ne sont plus [là].

Mallory Minerson était de garde au centre de santé de Fort Smith le jour de l’écrasement. La travailleuse de la santé vit maintenant à Inuvik, mais a travaillé de nombreuses années à Fort Smith. Elle était de retour en appui cette semaine-là.

Mardi, le centre de santé a déclenché son protocole de pertes massives à environ 8 h 50. Les employés étaient sur le qui-vive, en attente de personnes blessées. Le personnel avait peu d'information sur la situation en cours, et l’attente était longue.

« C'était vraiment difficile d'attendre alors que personne n'arrivait [au centre de soins de santé] », dit Mallory Minerson, travailleuse de la santé qui était en poste le jour de l'écrasement. Photo : Radio-Canada

Tout le monde était très bien préparé et prêt , dit-elle. C’était vraiment difficile. Fort Smith est ma maison dans le Nord, et c’était vraiment difficile d’attendre, alors que personne n’arrivait [au centre de santé].

Mallory Minerson dit que ce sera un long processus pour plusieurs habitants de Fort Smith lorsqu’ils devront faire face à leur deuil. Trois conseillers en santé mentale sont dans la communauté, et d’autres devraient arriver dans les prochaines semaines.

La communauté de Fort Smith a démontré au cours de la dernière année, avec les évacuations et plusieurs autres tragédies, qu’elle est très forte, qu’on se rassemble et qu’on prend soin des uns et des autres , ajoute Mallory Minerson.

L’enquête toujours en cours

Les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ont commencé à passer au peigne fin les lieux de l’écrasement. L’avion s’est écrasé un peu plus de 1 kilomètre au nord-ouest de Fort Smith. L’avion a pris feu après l’écrasement, selon le BST .

Un pilote de chasse à la retraite, Jock Williams, dit que ce genre d’enquête peut prendre des mois, et même jusqu’à une année.

Le Bureau de la sécurité des transports est l‘un des meilleurs dans le monde [...] et on peut compter sur lui pour faire un travail minutieux , dit-il.

Avec les informations de Natalie Pressman, Peter Sheldon et La Presse canadienne