C'est une bénédiction pour la communauté de Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Le presbytère de Pré-d'en-Haut ne sera pas démoli.

Le bâtiment qui date de 1945 doit son salut à Donald Belliveau.

C'est historique. Ça m'a touché au cœur , dit le citoyen. J'ai le terrain en face de mon entreprise, puis on avait une place pour la sauver.

Donald Belliveau devant le presbytère de Pré-d'en-Haut, vendredi.

Donald Belliveau a des liens intimes avec cette structure.

Quand je me suis marié, c'est là que je suis allé parler au prêtre. On a appris à jouer du violon là. Mes sœurs, on a tous appris à jouer du violon-là avec le père Prévost. On a fait du ski avec lui , se souvient-il avec émotion.

C'est une grande histoire à nous autres qui m'a touché de garder la bâtisse plutôt que de la détruire , dit-il.

Le grand déménagement

Le transfert du bâtiment a été un travail d’équipe.

Ça prend plusieurs personnes pour réaliser un projet de même , dit Denis LeBlanc, propriétaire de LP LeBlanc Cottage & Building Raising, une entreprise de déménagement de bâtiments qui a dirigé les manœuvres.

Le presbytère pèse 96 tonnes, dit Denis LeBlanc, propriétaire de LP LeBlanc Cottage & Building Raising.

Le plus gros défi, c'était les fils électriques. Puis le chemin ici qu'il a fallu bâtir pour se rendre ici. Puis la pesanteur de la bâtisse en général, poursuit l’homme.

La technique est semblable à n'importe quel déménagement d'édifice, mais multiplié plusieurs fois.

Le presbytère pèse 96 tonnes. C'est environ quatre fois le poids des bâtiments que Denis LeBlanc déménage habituellement.

Pour cette tâche, il a fallu sept de ses employés, plus une couple de gars de chantiers qui nous ont aidés sur la démolition, pour défaire la cave au lieu d'origine du presbytère.

Le presbytère de Pré-d'en-Haut, qui vient d'arriver à sa nouvelle destination.

Donald Belliveau s’émerveille de la vue splendide de la rivière Petitcodiac. La vue de Hillsborough en face, tu vois bien les bâtisses. Le coucher du soleil est vraiment beau. C'est loin des maisons. C'est tranquille.

Le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois, est content de la sauvegarde de ce morceau d’histoire, qu’il décrit comme une partie du patrimoine de la région .

C'est malheureux, mais on voit un peu le démantèlement de l'infrastructure religieuse, catholique d'année en année , mentionne-t-il. Je me réjouis certainement de voir que le bâtiment est préservé et trouve une nouvelle vocation.

Le village de Memramcook, riche pour ses vergers et ses distilleries, met beaucoup d’efforts pour développer le secteur de l’agrotourisme, explique le maire. Il manque d'infrastructures d'hébergement, alors c'est sûr que s’il voulait en faire un gîte ou un Airbnb, ça serait très positif , avance-t-il.

Donald Belliveau ne manque certainement pas d’idées. La tâche de relocaliser le bâtiment à peine terminée, il pense déjà à rehausser le lieu.

Faut que j'arrange la toiture de l'édifice, puis ici, je vais faire une salle de bain plus grande , explique-t-il. Il envisage même d’aménager une chambre des maîtres dans le grenier.

On verra c'est quoi la meilleure affaire à faire , conclut-il.

