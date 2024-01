De nouvelles expériences sensorielles et technologiques dans des musées de Québec

Poser des questions à une œuvre d’art, interpréter un tableau avec des odeurs, déambuler dans une exposition aux sons d’une trame musicale originale : c'est ainsi que l’expérience muséale se diversifie à Québec. Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et le Musée de la civilisation (MCQ) espèrent attirer de nouvelles clientèles grâce à ces nouveaux projets.

L’incubateur d’innovations muséales (IIM) est né en 2020 grâce à un financement de 2,9 millions de dollars du gouvernement provincial.

Son objectif est de développer des expériences inédites afin d’attirer de nouveaux visiteurs et de positionner la ville de Québec dans le circuit muséal national et international.

Pour ce faire, les deux institutions ont dû mettre leurs efforts en commun. Une première mondiale , selon le directeur général du MNBAQ , Jean-Luc Murray.

L’association entre un musée de beaux-arts et de civilisation, c’est vraiment inhabituel. Souvent, les musées fonctionnent par discipline. À notre connaissance, on est les premiers à s’être donné le défi, à travers l’innovation, de vraiment collaborer , explique-t-il.

Des casques d'écoute sont déjà disponibles dans l'exposition Sur paroles - Le son du rap queb au Musée de la civilisation. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Au total, une vingtaine de projets sont nés de l’incubateur depuis 2020. Certains, comme le casque d’écoute et l’environnement sonore 3D dans l'exposition Sur paroles - Le son du rap au MCQ , sont déjà disponibles au public. D’autres doivent encore voir le jour au cours des prochaines années. En mai prochain, une grande fresque des saisons sera déployée dans l’exposition Le Québec, autrement dit, simulant les changements de saison à l’aide de technologies issues des jeux vidéo et des effets spéciaux.

La fresque des saisons sera déployée sur un grand cercle en mai prochain. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Interpréter des œuvres différemment

Au MNBAQ , une dizaine d'œuvres de l’exposition Nous sont munies d’un agent conversationnel. Après avoir scanné un code QR avec son téléphone cellulaire, il est possible de poser des questions à l'agent pour mieux comprendre l'œuvre. Une façon, croit le musée, de retenir les visiteurs plus longtemps dans les expositions. Les équipes souhaitent aussi encourager la discussion sur les émotions provoquées par les œuvres.

Dans les musées, on s’attaque surtout à votre cerveau, mais moins à votre physicalité.

Dans les prochaines années, un parcours aromatique sera développé autour de L’Hommage à Rosa Luxembourg de Jean Paul Riopelle. Créée avec le sommelier François Chartier, l’expérience olfactive permettra aux visiteurs d’interpréter l’œuvre différemment, croit la direction du MNBAQ .

Pour la visite des médias, des bouts de papier odorants étaient disposés devant L'Hommage à Rosa Luxembourg de Jean Paul Riopelle. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Jusqu’à maintenant, les deux organisations disent avoir remarqué la venue de nouveaux visiteurs.

À date, les projets qu'on a mis en place, ça crée de l’excitation, ça intrigue. Même nous, on se surprend à offrir des choses auxquelles on n’aurait pas pensé il y a quelques années et ça, c'est la force d'un incubateur, ça change la culture interne , avoue M. Murray.

Le financement était prévu jusqu'en 2023. Les deux musées espèrent qu'il sera reconduit, au moins en partie.