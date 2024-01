La médaille de Valérie, le cœur de mère de Nathalie

Inquiétude, nervosité et euphorie : Nathalie Bourdon-Grenier a vécu une montagne russe d’émotions, vendredi, en suivant la descente de sa fille, Valérie, en Italie. Malgré la météo, la skieuse a conclu sa journée de travail avec une troisième position.

La météo a causé des maux de tête aux skieuses, notamment à la meneuse au classement général de la Coupe du monde, Mikaela Shiffrin, qui a chuté lourdement.

À l’écoute de la télévision européenne, Mme Bourdon-Grenier était nerveuse, voire anxieuse. Elle ne pensait même pas au chronomètre de sa fille. Elle souhaitait seulement qu’elle termine sa journée de travail en bonne santé.

Je regardais la course avec Gabriel [Grenier, le père de Valérie]. On voyait les filles sortir de la piste. Mon petit cœur de mère s’est inquiété, mais jamais je l’aurais appelée! Ça m’est juste passé par la tête , a admis la mère, avec un sourire en coin.

Ouvrir en mode plein écran Dès 5 h vendredi, Nathalie Bourdon-Grenier a suivi l'épreuve de sa fille Valérie en Italie. Photo : Radio-Canada

Malheureusement pour les parents, la transmission de l’épreuve a cessé. Ils ne pouvaient donc plus regarder leur fille dévaler la pente. Ils ont dû se rabattre sur un écran qui indique en temps réel les chronomètres des skieuses.

On ne voyait pas ce qui se passait. On voyait juste le temps [enregistré à la fin de la descente]. À notre grande surprise, on a vu qu’elle a fini troisième. On a regardé la course sur YouTube par la suite , a raconté Nathalie Bourdon-Grenier.

La troisième position de Valérie Grenier est d’autant plus étonnante puisqu’elle a l’habitude de s’illustrer en slalom, mais vendredi, elle renouait avec la descente, un autre style, pour la première fois depuis le mois de janvier 2019.

On ne s’attendait pas à ça, mais [jeudi], elle nous disait qu’elle se sentait très bien. Elle affectionne Cortina. C’est un bel endroit pour reprendre la confiance , a ajouté la mère, qui a bien hâte de voir sa fille s’élancer de la même piste lors des Jeux olympiques d’hiver qui auront lieu en 2026.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Grenier a remporté la médaille de bronze à l'épreuve de descente de la Coupe du monde de Cortina d'Ampezzo. Photo : Getty Images / Alain Grosclaude/Agence Zoom

Gérer le tourbillon médiatique

Chaque fois que Valérie Grenier termine une course sur le podium, un tourbillon médiatique s’enchaîne rapidement. Presque tous les médias traditionnels traitent la nouvelle, et veulent la passer en entrevue. Ajoutez à cela tous ses proches qui veulent la féliciter.

À travers tout cela, l’athlète doit entamer son processus de récupération et sa préparation pour l’épreuve du lendemain.

C’est difficile de l’aider vu qu’on est loin d’elle. Mais on essaie de ne pas trop l’accaparer. Pour les entrevues, Valérie est très généreuse. Je lui conseille toujours de donner ce qu’elle peut. Elle doit se coucher tôt et penser à sa santé , a énuméré Mme Bourdon-Grenier.

Ouvrir en mode plein écran La skieuse Valérie Grenier célèbre le quatrième podium de sa carrière sur le grand cirque blanc. Photo : Associated Press / Alessandro Trovati

Valérie Grenier aura l'occasion de refaire vivre de belles émotions à ses parents au cours de la fin de semaine. Elle sera en action samedi pour la deuxième descente, tandis qu'un super-G se déroulera dimanche pour conclure cette étape en Italie.