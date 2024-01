L'ancien chef adjoint de la police de Toronto, Mike Federico, affirme, vendredi, à l'enquête du coroner sur la mort de Sammy Yatim, que la création d'un centre d'excellence en formation policière pourrait rétablir la confiance du public dans les forces de l'ordre. L'adolescent a été tué par un policier après qu'il eut exhibé son sexe et brandi un couteau dans un tramway bondé de la métropole en 2013.

M. Federico est le dernier témoin à apporter son expertise sur l'usage de la force et les pratiques policières de désescalade de la violence lorsque des agents se retrouvent sur la voie publique face à des individus ayant des problèmes de santé mentale.

Mike Federico, qui est aujourd'hui à la retraite, était le chef adjoint de la police de Toronto en juillet 2013.

Il affirme, au troisième jour de son témoignage, que des modifications ont été apportées à la formation des policiers à la lumière du rapport Iacobucci de 2018, notamment en matière de santé mentale avec le concours du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).

Il souligne par exemple que des unités mobiles d'intervention en temps de crise [des policiers assistés par une infirmière ou une équipe psychosociale, NDLR ] existent dans de nombreux corps policiers de la province.

Ouvrir en mode plein écran Un ami de Sammy Yatim tient sa photographie à l'extérieur du palais de justice, pendant le procès criminel de James Forcillo à Toronto en 2016. Photo : La Presse canadienne / Michelle Siu

M. Federico ajoute que le processus de sélection des recrues et la formation de celles-ci ont été améliorés et que l'entraînement des policiers a été modernisé.

Publicité

Il précise que les corps de police bénéficient de la rétroaction de ses membres grâce à des sondages internes, par exemple.

Il assure que les corps de police sont engagés à toujours viser l’excellence dans leur travail, mais qu'ils doivent encore s'améliorer. C'est aux services de police de faire en sorte qu'ils méritent la confiance du public , dit-il.

Un centre national d'excellence

M. Federico croit qu'il est ainsi nécessaire d'étoffer l'éducation des recrues en créant, au pays ou en Ontario, un centre d'excellence qui accorderait une formation de trois ans aux futurs policiers.

Pour l'heure, un candidat qui souhaite devenir policier dans la province doit avoir obtenu son diplôme secondaire. Il doit ensuite entrer au Collège de police de l'Ontario à Aylmer pour une formation de 12 semaines.

M. Federico croit que les commissions de service de police, les corps policiers, les académies de police ou des groupes comme la Coalition pour la réforme de la police canadienne devraient être sollicités pour établir un tel centre d'apprentissage.

Une telle formation devrait par ailleurs être nécessaire avant d'être embauché dans un service de police, selon lui.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien policier James Forcillo a été condamné à six ans de prison pour tentative de meurtre relativement à la mort de Sammy Yatim à l'issue de son procès criminel devant jury en 2016. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Outre la recherche pédagogique, il pense que ce centre d'excellence pourrait offrir de nombreuses formations - en droit, en criminologie ou en psychologie, par exemple - parce qu'il manque, selon lui, une composante sociale dans le métier de policier.

Publicité

La rigueur de l'enseignement fait aujourd'hui défaut dans la formation des policiers , dit-il en ajoutant que la province devrait s'inspirer à ce sujet des conclusions de l'enquête sur la tuerie de masse à Portapique, en Nouvelle-Écosse, en 2020.

Il pense en outre qu'il est nécessaire d'avoir au Canada un centre de recherche sur le travail des forces de l'ordre pour concevoir de nouvelles pratiques et de nouvelles politiques sur l'usage de la force ou l'intervention auprès d'un citoyen atteint d'un problème de santé mentale.

Une formation théorique trop courte

M. Federico croit ainsi que la formation au Collège de police de l'Ontario est trop limitée et qu'elle devrait suivre un enseignement pédagogique.

Il souhaite par ailleurs l'établissement d'un centre d'excellence national plutôt que provincial, afin que l'enseignement soit uniforme dans toutes les provinces.

Il croit de toute façon que le programme de formation dans les académies de police au pays doit être révisé avec la participation de tous les intervenants du milieu policier.

Ouvrir en mode plein écran Mike Federico était le chef adjoint de la police de Toronto lorsque Sammy Yatim est mort. (Archives) Photo : Radio-Canada / Lisa Xing/CBC

À une question du coroner qui préside les audiences, M. Federico répond en reconnaissant que son ancien service de police a recruté des candidats qui n'avaient aucun diplôme universitaire, mais que cela ne fait pas d'eux de mauvais policiers.

Le Dr David Cameron avait relevé que James Forcillo a par exemple étudié la criminologie dans un collège en Californie avec mention honorable avant de revenir en Ontario, où il a été accepté à l'Université York en sociologie.

James Forcillo a suivi ses 12 semaines au Collège, puis 6 autres à l'École de formation de la police de Toronto, où il est sorti 12e d'une promotion de 124 recrues , rappelle le coroner à M. Federico.

Le coroner laisse entendre que l'ancien policier a pourtant échoué sur le terrain en confrontant Sammy Yatim et en ne respectant pas les protocoles de sa formation.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien agent James Forcillo a fréquenté le Collège de police de l'Ontario à Aylmer en 2009. Photo : PPO

M. Federico affirme que l'agent Forcillo avait été embauché aussi selon d'autres critères et que la formation académique n'est pas la seule référence .

Il souligne que les critères de formation des candidats dans les corps de police doivent être élargis pour que soient pris en compte les stéréotypes et les préjugés, conscients ou inconscients.

Il affirme toutefois qu'il n'existe aucune preuve qu'un quelconque préjugé a joué un rôle dans le processus décisionnel de l'agent Forcillo au moment où il a ouvert le feu sur Sammy Yatim.

L'Unité des enquêtes spéciales n'a rien relevé à ce sujet avant de déposer des accusations contre lui , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Image d'une vidéo de surveillance du tramway dans lequel se trouvait Sammy Yatim avant d'être abattu par l'agent James Forcillo. Photo : Procès Forcillo

M. Federico ajoute enfin qu'il faut veiller à ce qu'un jury dans une enquête du coroner ne produise pas trop de recommandations et que des propositions bien ciblées sont plus efficaces et plus faciles à suivre.

Émettre trop de recommandations ne ferait que les diluer et minimiser leur importance , déclare-t-il en ajoutant que les propositions doivent être raisonnables et réalisables.

Il conclut que le ministère du Solliciteur général de l'Ontario devrait montrer du leadership en mettant en œuvre les recommandations, en consultant les services de police sur les façons de les appliquer judicieusement, plutôt que de laisser les corps policiers adopter les propositions qui les concernent.

Les différentes parties engagées dans cette enquête présenteront leurs arguments finaux aux cinq jurés lundi.