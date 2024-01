Une autre tuile pour l’information régionale

L’avenir incertain de deux télévisions communautaires en Gaspésie suscite de l'inquiétude, notamment à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), section Est-du-Québec.

La remise en cause de la diffusion de Télé-Soleil et de Télé-Sourire par Cogeco remet de l’avant la difficulté de maintenir une information de proximité en région, soutient l'organisation.

Les gens se reconnaissent dans ces médias-là. C’est un peu le miroir de leur vie. Ces médias contribuent à la vitalité, au rayonnement de leur région, de leur localité , commente la présidente de la section régionale de la FPJQ , Johanne Fournier.

La programmation et la diffusion de ces deux télés communautaires évitaient de transformer le nord de la Gaspésie en désert médiatique complet, estime le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez.

On est entre Gaspé et Matane, tant au niveau de CHAU puis de CFER, tant au niveau de Radio-Canada , constate le préfet. Parfois, on tombe un peu dans les craques de l’information, mais les télés communautaires apportent un bon complément pour la population générale, pour l’information locale et régionale.

Le câblodistributeur Cogeco a indiqué qu’il cessera d’offrir ses services de Cloridorme jusqu’à Saint-Maxime-du-Mont-Louis le 31 mars. La télévision communautaire Télé-Soleil et la télévision communautaire de l’Estran, communément appelée Télé-Sourire, doivent donc se trouver un autre diffuseur.

Le préfet déplore d’ailleurs que l’annonce de Cogeco ne donne que très peu de temps aux télés communautaires pour trouver une solution.

Les directions des deux télévisions ont entrepris des discussions avec Telus, le seul autre diffuseur, et analysent aussi la possibilité de diffuser en ligne. D’ores et déjà, Telus a indiqué qu’il ne lui serait pas possible d’offrir une diffusion en direct des événements et que les deux télévisions ne pourraient pas avoir chacune un canal de diffusion.

Pour la population vieillissante de ce secteur, la télévision diffusée sur les ondes traditionnelles reste très importante, selon la FPJQ . Ce constat est partagé par le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, qui rappelle que les résidents de la Haute-Gaspésie sont effectivement encore très attachés à la bonne vieille télévision. De surcroît, plusieurs personnes âgées, fait observer Guy Bernatchez, sont peu familiarisées avec la diffusion en ligne.

Ces médias revêtent une importance capitale, juge Mme Fournier. Quand on devient vieillissant, on devient peut-être plus casanier, on sort moins. Le fait, par exemple, qu’ils diffusent les assemblées des conseils municipaux permet aux gens de les voir sans avoir à se déplacer.

Les deux télévisions devront aussi revoir la diffusion du bingo, une source de financement importante qui permettait de récolter 10 000 $ par année.