AIMCo est intéressée par une prise de participation dans l’oléoduc de Trans Mountain

Alors que l’agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain touche à sa fin, la société d’investissement Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) a exprimé son intérêt pour l'acquisition d'une participation dans le projet.

La nouvelle selon laquelle AIMCo envisagerait d'acheter l'oléoduc Trans Mountain a été rapportée pour la première fois jeudi par le média BNN Bloomberg.

Un porte-parole de l’entreprise a confirmé l’information à CBC/Radio-Canada : L'oléoduc Trans Mountain est un exemple du type d'infrastructure canadienne qu'AIMCo, ainsi que d'autres gestionnaires d'investissement, envisagerait d'acquérir s'il était en vente.

Le projet a connu des retards constants et les coûts d'investissement ont grimpé à plus de 30 milliards de dollars en raison des difficultés liées à la construction.

L'oléoduc Trans Mountain est le seul pipeline au Canada qui achemine le pétrole de l'Alberta vers la côte ouest. Il appartient au gouvernement fédéral, qui l'a racheté à Kinder Morgan en 2018.

Dès le départ, Ottawa a clairement indiqué qu'il n'avait jamais eu l'intention d'être le propriétaire à long terme de l'oléoduc et qu'il travaillerait finalement avec les investisseurs pour transférer le projet et les actifs connexes à un ou plusieurs nouveaux propriétaires.

Rory Johnston, chercheur en énergie et fondateur de la lettre d'information Commodity Context, estime qu'il n'est pas surprenant qu'une société comme AIMCo s'intéresse de près à l'infrastructure énergétique canadienne.

Toutefois, selon lui, de nombreuses questions restent sans réponse au sujet de l'oléoduc Trans Mountain, ce qui aura une incidence sur le déroulement de la vente éventuelle, en particulier sur le prix qu'Ottawa essaiera d'obtenir.

Je pense que c'est ce qui déterminera en fin de compte qui l'achètera et pour quelle raison , dit-il.

158 milliards d’actifs

AIMCo est l'un des plus grands gestionnaires d'investissements institutionnels du pays et investit pour le compte de 17 fonds de pension, fonds de dotation, fonds d'assurance et fonds gouvernementaux en Alberta. Elle gère plus de 158 milliards de dollars d'actifs, selon un communiqué de presse publié en décembre par la société.

Maintenant que le projet d'expansion est sur le point d'être achevé, le gouvernement fédéral a lancé la première phase de ce qui devrait être un processus de désinvestissement en deux temps.

D'autres groupes, dont le Project Reconciliation, dirigé par des Autochtones, et un partenariat entre le Western Indigenous Pipeline Group et la Pembina Pipeline Corp., ont également manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'une participation dans le projet.

L'industrie pétrolière attend avec impatience l'achèvement de l'oléoduc et a donc augmenté sa production. En novembre, la production de pétrole de l'Alberta a atteint un niveau record.

Avec les informations de Paula Duhatschek et La Presse canadienne