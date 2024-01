Le retour du duo électro français Justice et de Justin Timberlake, un deuxième album pour The Smile, entité satellite de Radiohead, et une reprise de Ginette Reno signée Les sœurs Boulay : voici un survol des sorties musicales marquantes de la semaine.

Justice – Hyperdrama

Le duo de musique électronique Justice, formé de Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, a annoncé son retour jeudi avec deux extraits décapants, dont un avec le multi-instrumentiste australien Tame Impala. Le groupe, qui s’est démarqué avec son électro infusée de rock, lancera son quatrième opus, Hyperdrama, le 26 avril, près de huit ans après Woman (2016).

One Night/All Night démarre sur un ton menaçant avant de muter à mi-chemin en pur morceau de french touch, porté par la voix androgyne de Kevin Parker, alias Tame Impala. Generator renoue avec le genre d’électro abrasive qui a fait le succès de Justice et d’autres producteurs comme Boys Noize et Bloody Beetroots.

Etienne Dufresne – Etienne Dufresne fait des efforts

L’auteur-compositeur-interprète Etienne Dufresne a dévoilé vendredi son deuxième album complet, Etienne Dufresne fait des efforts, près de trois ans après Excalibur. Il propose dix nouvelles chansons principalement folk, mais qui tirent aussi sur la pop (Canal Évasion) et le grunge (le refrain de Bébé).

La plume d’Etienne Dufresne est plus franche que jamais, alors qu’il aborde sans détour les angoisses d’un jeune trentenaire qui choisit la voie de la création, malgré les incertitudes. En résultent des chansons profondes, parfois tristes, mais toujours réconfortantes. Comme ça, t’as peur de crever comme un vieux cheval [...], mais lâche pas, t’as genre 30 ans pis ton dos fait pas mal , chante-t-il sur Bein normal.

The Smile – Wall of Eyes

The Smile, trio composé de Thom Yorke et Jonny Greenwood, de Radiohead, ainsi que du batteur Tom Skinner, a lancé vendredi son deuxième album, Wall of Eyes, moins de deux ans après A Light for Attracting Attention.

Si le son de The Smile orbite toujours autour de la planète Radiohead, porté par la voix unique de Thom Yorke, le trio se permet plusieurs excursions hors des sentiers battus. En témoignent les signatures rythmiques inhabituelles et les riffs de guitare inusités de Jonny Greenwood, comme sur Read the Room, Under Our Pillows ou Bending Hectic, où il tire et pousse les cordes de sa guitare (technique du bend) à la limite de la dissonance.

Les sœurs Boulay - L’essentiel (Reprise de Ginette Reno)

En novembre dernier, Les sœurs Boulay ont été invitées à reprendre la chanson L’essentiel de Ginette Reno pour l’émission En direct de l’univers consacrée à l’humoriste Matthieu Pepper. En réponse aux nombreux messages enthousiastes de leurs fans, les sœurs ont décidé d’enregistrer la chanson en bonne et due forme.

Le duo a ainsi pu renouer avec les mots de Charles Aznavour, qui avait écrit la chanson pour Ginette Reno. Touchées par cette redécouverte, Mélanie et Stéphanie Boulay se sont laissé prendre au jeu : On s'est souvenues à quel point cette chanson est sublime et immortelle.

Le 27 janvier, les deux sœurs auront la chance de vivre leur propre En direct de l’univers, alors qu’elles seront les invitées de France Beaudoin pour revisiter les pièces musicales qui ont marqué leur vie.

Justin Timberlake – Selfish

Cinq ans après Man of the Woods, un cinquième album solo accueilli plutôt tièdement par la critique, le chanteur et comédien Justin Timberlake met la table pour la suite avec Selfish. La ballade au rythme appuyé ne réinvente pas la roue, mais on y retrouve l’artiste dans une bonne forme vocale, avec un mea culpa romantique sur le thème de la jalousie.

Son nouvel opus Everything I Thought It Was est attendu le 18 mars. Rappelons que Justin Timberlake s’est réuni avec ses collègues de NSYNC l’an dernier pour enregistrer le premier titre du groupe en 20 ans, Better Place, écrit pour le film d’animation Les Trolls 3 : nouvelle tournée.

Lary Kidd - Tu connais mon nom

Après avoir lancé l’an dernier le titre Speak White, du même nom que le fameux poème de Michèle Lalonde, le rappeur Lary Kidd, anciennement de Loud Lary Ajust, dévoile Tu connais mon nom, un deuxième extrait de son prochain album à venir au printemps, sous l’étiquette Coyote Records.

Ajust, Ruff et Kable signent la production coup-de-poing, qui reflète l'essence brute des émotions et des expériences qu’ils ont vécues sur la route , explique dans un communiqué le rappeur, qui a enregistré la chanson au retour d’une tournée en France avec Loud en mars dernier.

Corridor – Mourir demain

Le groupe montréalais Corridor reviendra le 26 avril prochain avec un quatrième album en carrière, Mimi. Cinq ans après le largement louangé Junior, le groupe promet un son plus vaste que dans le passé. Ce son, revu et repensé, nous a été servi cette semaine avec un premier extrait, Mourir demain, écrite pendant que Jonathan Robert, le chanteur et guitariste du groupe, magasinait une assurance-vie.

La pièce aborde le fait de vieillir, un thème qui sera aussi présent sur l’album à venir. Paul Jacobs, également reconnu pour sa musique, signe ici un vidéoclip dessiné qui accompagne la chanson. L’album Mimi sortira chez Bonsound au Québec et sur Sub Pop partout dans le monde.

Sandra Contour – J’avais pas mon téléphone

L’autrice-compositrice-interprète Sandra Contour dévoilera son premier album J’ai pas d’visite le 10 mai prochain. Et cette semaine a été mouvementée pour elle puisqu’elle a fait paraître un premier extrait officiel de son disque, en plus de remporter le concours Ma première Place des Arts, jeudi.

La chanson J’avais pas mon téléphone parle de nostalgie par le biais d’un souvenir raconté dans ses moindres détails. Son folk épuré accompagne bellement le texte qui effleure tous les contours des moments dont on n’a pas gardé de photo sur son téléphone.

Le morceau a été coréalisé avec Gabriel Desjardins et est accompagné d’une vidéo toute simple de Gabrielle Lapalme, filmée dans un décor hivernal en parfaite harmonie avec cette fin janvier.

Maude Audet – Chanson pour toi

Presque un an après la parution de son album Il faut partir maintenant, Maude Audet ajoute un autre simple à son répertoire (elle en avait également offert un pour Noël il y a quelques mois). La pièce Chanson pour toi évoque les détours qui nous ramenèrent au point de départ. Elle traite de la nécessité de passer par plusieurs destinations pour finalement comprendre que ce qu’il y a de plus beau est la vérité qui se trouve à nos côtés.

À quelques jours de la Saint-Valentin, Maude Audet dit avoir écrit cette chanson « pour ses amours », et cela se ressent du début à la fin de cet instant doux. Sa tournée Il faut partir maintenant se poursuit jusqu’en juin en passant d'abord par LaSalle le 15 février.

Karolan Boily – Le feu sous le toit

L’autrice-compositrice-interprète Karolan Boily propose un premier album indépendant fort réussi. Le feu sous le toit est une allégorie de tout ce qui peut brûler à l’intérieur de soi. En nous offrant sa maison intérieure, elle explique son retour à l’équilibre, son indépendance, ses nouveaux désirs.

Elle a coréalisé ce premier album avec son collaborateur de longue date, Nikolas Benoit-Ratelle. On y entend plusieurs musiciens et musiciennes qui composent avec elle une ambiance vaporeuse pour soutenir de nombreux instants de vulnérabilité. Le lancement de Le feu sous le toit aura lieu au Ministère, à Montréal, le 6 février.

