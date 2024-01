Kamylle Frenette heureuse des primes pour les médaillés paralympiques

La triathlonienne paralympienne acadienne Kamylle Frenette est heureuse de voir que les mêmes primes seront offertes aux médaillés des Jeux paralympiques de Paris qu'aux médaillés des Jeux olympiques.

Le Comité olympique et paralympique canadien a annoncé cette semaine que les médaillés paralympiens recevront le même montant pour une médaille d’or (20 000 $), une médaille d’argent (15 000 $) ou une médaille de bronze (10 000 $) que les médaillés olympiens.

Kamylle Frenette, 27 ans de Dieppe, est ravie de cette décision.

Ouvrir en mode plein écran Kamylle Frenette, à Paris pour l'épreuve test des Jeux paralympiques, en août 2023. Elle a pris la troisième position. Photo : gracieuseté de Wagner Araujo

J’étais vraiment contente quand j’ai appris la nouvelle. Ça m’a surprise un peu, car je n’ai pas beaucoup suivi le dossier. Je ne pensais pas que ça allait se faire avant les Jeux de Paris , a-t-elle commenté à l’émission L’Heure de pointe Acadie, vendredi.

Il s’agira certes d’une motivation supplémentaire pour l’ancienne Aigle Bleue de l’Université de Moncton en cross-country et en athlétisme. Elle avait pris la troisième place au paratriathlon de l’épreuve test de Paris, en août 2023.

On en parlait pour Pékin en 2008 , rappelle-t-elle. Ça prend souvent du temps. Cette nouvelle est un grand pas pour le sport paralympique. Ça fait du bien.

Kamylle Frenette, qui souffre d’une malformation à un pied, est actuellement à Victoria, en Colombie-Britannique, pour s’entraîner en compagnie de l’équipe canadienne de triathlon en préparation pour les Jeux olympiques de Paris.

Son handicap l’empêche de courir deux journées consécutives.

Une reconnaissance importante

Elle estime que cette reconnaissance financière démontre que les athlètes paralympiques sont considérés au même titre que leurs collègues olympiques.

C’est cool d’être traitée de la même façon. Les prochaines générations d’athlètes sont nées avec les Jeux paralympiques. C’est l’équivalent des Jeux olympiques. Je suis vraiment touchée par ce pas dans la bonne direction , dit-elle.

Une année paralympique demande un engagement important de la part d’une athlète comme Kamylle Frenette. La préparation physique est telle qu’elle doit mettre de côté des choses comme son travail de pharmacienne à Halifax.

Ouvrir en mode plein écran Kamylle Frenette avait apporté un gros drapeau acadien aux Jeux paralympiques de Tokyo. Sa famille et ses amis lui avaient écrit de nombreux messages pour l'encourager. Photo : Instagram/Kamylle Frenette

Je ne suis pas souvent à la maison et même au pays. On puise dans nos ressources. Si une médaille est récompensée financièrement, c’est bien quand on rentre à la maison. On doit quand même payer notre appartement , souligne celle qui reçoit aussi un revenu en étant membre de l’équipe nationale, sans oublier l'aide de généreux commanditaires.

À sept mois des Jeux paralympiques, la multimédaillée en compétitions internationales avoue avoir des frissons juste à y penser. Ce sera différent de Tokyo, en 2021, où elle avait terminé son triathlon au pied du podium dans le contexte de la COVID-19.

Cette fois-ci, son conjoint, ses parents et ses amis feront le voyage à Paris pour aller l’encourager.

D’ici là, sa préparation prendra le plus clair de son temps, avec un camp en Espagne à trois semaines des Jeux de Paris.

