L’appel de la Cour internationale de justice (CIJ) enjoignant à Israël de prévenir tout éventuel acte de génocide dans la bande de Gaza, où l'inquiétude grandit quant au sort des civils, a relancé vendredi le débat sur les exportations d’armes canadiennes vers l’État hébreu.

Alors que le gouvernement de Justin Trudeau reste campé dans son mutisme sur cette question, trois députés libéraux ont affirmé qu’une réflexion sur les exportations d’armes vers Israël était désormais nécessaire.

Il s’agit du député de Brampton-Centre, Shafqat Ali, du député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, et de la députée de Scarborough-Centre, Salma Zahid, qui préside également le Groupe d’amitié parlementaire Canada-Palestine. Tous trois ont d’ailleurs déjà signé une lettre réclamant que le Canada se joigne au nombre croissant de pays qui demandent un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient.

Nous devons examiner cette question , a dit aux journalistes M. Ali, en marge d’une réunion du caucus libéral.

Le député de Brampton-Centre, qui vient de rentrer d’un voyage parlementaire en Cisjordanie, affirme y avoir rencontré un Palestinien de 26 ans, diplômé en psychologie, qui a indirectement reproché au Canada de fournir à la fois de l’aide humanitaire au peuple palestinien et des armes à Israël.

Nous nous faisons bombarder d'un côté, et puis, quand nous sommes blessés, nous recevons de l'aide pour des pansements , lui aurait dit ce jeune homme.

Mme Zahid juge aussi que le Canada doit examiner la question de la vente d’armes à Israël, mais elle indique qu’elle doit d’abord examiner la liste d’équipements militaires fournis avant de s'exprimer plus longuement sur le sujet.

Même réflexion de la part de M. Lightbound, qui ajoute que le Canada doit être très attentif à ce qu’il exporte .

Les exportations en chiffres

Selon le dernier rapport d’Affaires mondiales Canada sur les exportations de marchandises militaires en 2022, Israël est le pays qui a obtenu le plus de licences d’exportation utilisées pour les marchandises et les technologies militaires, en excluant les États-Unis. Au total, Israël a obtenu 315 licences d'exportation en 2022, suivi du Royaume-Uni (290) et de l'Allemagne (188).

Selon le même rapport, le Canada a exporté plus de 21 millions de dollars de matériel militaire vers Israël en 2022. Ce montant était de 26 millions en 2021, ce qui plaçait Israël parmi les 10 principales destinations des exportations d’armes canadiennes. À part les États-Unis, c’est l’Arabie saoudite qui se classe en tête de cette liste, avec plus d’un milliard de dollars de matériel militaire importé du Canada en 2022.

Parmi les marchandises et les technologies transférées à Israël, on trouve principalement du matériel électronique conçu spécialement en vue d’un usage militaire (10 465 925,01 $), des aéronefs et de l'équipement aéronautique (4 966 293,58 $) ainsi que des bombes, des torpilles, des roquettes, des missiles et d'autres dispositifs explosifs (3 174 297,90 $).