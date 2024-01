Attaques de James Smith : les ambulanciers n’auraient pu sauver la plupart des victimes

Dix des 11 personnes tuées lors des attaques du 4 septembre 2022, en Saskatchewan, sont probablement mortes en moins de 10 minutes, affirment les médecins judiciaires ayant fait les autopsies. Un tel laps de temps aurait été trop court pour que les ambulanciers aient le temps de leur venir en aide.

Que s’est-il passé le 4 septembre 2022? Le 4 septembre 2022, Myles Sanderson poignarde 11 personnes, dont son frère, Damien Sanderson, et en blesse 17 autres dans la Nation crie James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan. Il s’agit de la pire attaque à l’arme blanche dans l’histoire du Canada. S'est ensuivie une chasse à l’homme pendant trois jours jusqu'à ce que les forces de l’ordre repèrent, le 7 septembre, la voiture dans laquelle se déplace Myles Sanderson près du village de Rosthern, à 66 km au nord-est de Saskatoon. Peu de temps après son arrestation, le fugitif se retrouve en état de détresse respiratoire. Des ambulanciers sont appelés sur les lieux pour l’emmener dans un hôpital de Saskatoon, où son décès est finalement déclaré.

Faisant suite au témoignage de son collègue jeudi, le médecin judiciaire Shaun Ladham est venu présenter aux jurés de l’enquête du coroner ses autopsies des corps de Robert Sanderson, de Carol Burns, de Thomas Burns, d'Earl Burns et de Wesley Petterson.

Sur les 11 personnes tuées, seul Damien Sanderson, le frère de l’auteur des attaques, aurait pu rester en vie pendant une heure avant de succomber à ses blessures. Or, comme ce dernier s’était réfugié dans un boisé en bordure de la route, les autorités n’ont retrouvé son corps que le lendemain.

La Nation crie James Smith, où s’est déroulée la majorité des attaques, se trouve à un peu plus de 30 minutes de voitures de Melfort, où se situe l'hôpital le plus proche.

Ouvrir en mode plein écran Une pause a été accordée par le coroner Blaine Bevan entre le dévoilement des résultats des autopsies afin de permettre aux familles et aux proches de se remettre de leurs émotions. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Attaques au couteau en Saskatchewan Consulter le dossier complet Attaques au couteau en Saskatchewan Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Nous avons certainement vécu beaucoup d'émotions depuis deux jours , reconnaît Cindy Ghostkeeper-Whitehead, l'une des membres de l'équipe de soutien présente aux audiences. Elle est, elle-même, originaire de la Nation crie James Smith. Grâce au soutien des familles et au soutien que nous offrons, nous passons au travers.

Publicité

Tout comme jeudi, aucune photo des autopsies n’a été présentée, par souci pour les familles. Une courte pause a également été faite après chaque présentation des résultats d'autopsie, afin de permettre aux proches des victimes de se remettre de leurs émotions.

Un passage au Pavillon de ressourcement Willow Cree

Incarcéré au pénitencier de la Saskatchewan en 2019, Myles Sanderson a été transféré au Pavillon de ressourcement Willow Cree en 2021.

Situé dans la Première Nation Beardy’s et Okemasis, à environ 100 km au nord de Saskatoon, l’établissement carcéral offre divers programmes axés sur la culture autochtone. Quatre-vingts détenus masculins peuvent y vivre, la grande majorité d’entre eux étant habituellement autochtones.

Dès son arrivée, Myles Sanderson a exprimé son désir de retourner au pénitencier de la Saskatchewan, à Prince Albert. L’isolement et la proximité du pavillon avec la Première Nation Beardy’s et Okemasis lui rappelaient de manière désagréable l’endroit où il avait grandi.

Au cours de son incarcération, Myles Sanderson y a notamment suivi un programme d'apaisement de la douleur causée par le deuil d’environ huit semaines.

Publicité

La rétroaction que j’avais, c’est qu’il était ouvert. C'était un participant actif , explique l’agente de libération conditionnelle ayant accompagné Myles Sanderson à son arrivée à Willow Cree, Diane Raine. Il aidait les organisateurs avant et après les séances.

Mme Raine a aussi mis Myles Sanderson sur la liste d’attente pour participer au programme de maîtrise de la colère.

L’agente de libération conditionnelle affirme qu’elle ne l’aurait pas cru capable d’agir comme il l’a fait durant les attaques.

Diane Raine souhaiterait la création d'un plus grand nombre de programmes carcéraux basés sur la culture autochtone. Elle croit que ces derniers permettraient aux délinquants autochtones de se reconnecter avec leur culture.

Faire la lumière sur les attaques

L’enquête du coroner a débuté le 15 janvier avec la chronologie des événements, tant du moment des attaques que des allées et venues de Myles Sanderson et de son frère, Damien Sanderson, les jours précédents.

Les deux premiers policiers à s’être rendus sur les lieux ont ensuite pu décrire leur arrivée dans la Nation crie James Smith et la manière dont ils ont géré la crise.

Le commandant de détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Melfort au moment des attaques a également témoigné, affirmant que la journée du drame a été « la pire chose [qu’il] a vue de [sa] carrière ».

Ouvrir en mode plein écran L'enquête du coroner a commencé le 15 janvier au centre Kerry Vickar de Melfort. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Le 18 janvier, l’ex-conjointe de Myles Sanderson, l’auteur des attaques, a expliqué aux jurés la relation violente dans laquelle elle se trouvait et la détresse qu’elle a ressentie le 4 septembre 2022.

Le lendemain, une analyse psychologique de Myles Sanderson a été présentée aux jurés.

Des employés de Service correctionnel Canada ont également fait un survol du passage de Myles Sanderson dans le système correctionnel fédéral. Ses agissements au cours de sa libération d’office ont aussi été analysés.

Le gestionnaire de l'Équipe de lutte et d'intervention de la Saskatchewan de la région du Nord de la GRC , Ryan How, pour sa part, a expliqué pourquoi Myles Sanderson n’était pas activement recherché par les policiers, et ce, même s’il était considéré comme étant en liberté illégale.

L'enquête du coroner vise à faire la lumière sur la mort des différentes victimes, notamment la manière, le moment et l’endroit où ces dernières ont été tuées. Elle a également pour but de formuler des recommandations afin d’éviter qu’un tel drame ne se répète.

Une deuxième enquête portant sur la mort de Myles Sanderson est prévue à Saskatoon du 26 février au 1er mars.