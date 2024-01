« Vous allez devoir vivre avec », dit Marchand à propos de logements sociaux et d’un CPE

« Vous allez devoir vivre avec. » C’est ce que le maire de Québec Bruno Marchand offre comme réponse à des citoyens du quartier Vanier qui appréhendent l’apparition de la coopérative d’habitation Les Flots tranquilles dans le secteur. Le projet, qui pourrait être implanté sur un terrain privé de la rue Bourdages, aux abords de la rivière Saint-Charles, prévoit la création de 72 logements et d’un centre de la petite enfance (CPE) pouvant accueillir 80 enfants.

Lors d’une présentation sur le logement social, mardi, à l'occasion d'une assemblée spéciale du conseil de quartier de Vanier, quelques voix se sont élevées contre le projet, s’opposant notamment à la garderie qui pourrait s’établir au rez-de-chaussée du bâtiment de sept étages.

Daniel Bouchard, résident de la rue Bourdages, craint la création d’une enceinte qui est très écho avec la construction d’un nouveau bâtiment à l’endroit ciblé.

Il note que la grande majorité – à peu près 85 % – de ceux qui logent dans les quelque 500 appartements en copropriété environnants sont, comme lui, retraités.

On n’a pas d’enfants, on n’a pas de bruit, et là, ça [la garderie] va amener un bruit assez important.

On ne peut pas faire n’importe quoi, il ne s’agit pas d’agir en sauvage , tonne Bruno Marchand, questionné vendredi en marge d’une activité du Carnaval de Québec. Mais oui, une garderie, ça a une place; oui, une garderie, ça a une place près des logements; oui, les gens en ont besoin.

Sans être un projet de la Ville, Les Flots tranquilles a néanmoins reçu une orientation favorable des instances de celle-ci.

Dans la présentation du 23 janvier, il est précisé que le projet répond à un besoin du secteur , qu’il s’inscrit dans la vision de mixité socioéconomique de la Ville , que le site ciblé est bien desservi [...] tous modes de transport confondus ainsi qu’en infrastructures publiques , et qu’il s’inscrit dans la vision de développement durable de la Ville .

Oui, la place aux familles, c’est ce qu’on veut. On veut une ville vivante, on va travailler pour ça.

Pas chez nous

Le maire Marchand se désole que les paramètres actuels [fassent] en sorte que beaucoup, beaucoup de gens se plaignent si on transforme un boisé en logement, si on amène une garderie, si on amène du logement social.

On veut tous du logement, je pense que les gens de Québec sont au courant du problème qu’on a , dit l’élu, ajoutant avec une pointe d’ironie qu’ on aimerait ça qu’il se construise dans l’autre arrondissement à côté, pas chez nous .

Faisant appel à l’intelligence des gens , Bruno Marchand croit qu’ on a une réflexion collective à faire . Ça va nous impliquer tous , prévient-il.

À Québec, il va y avoir des garderies, pis que ça fasse un peu de bruit, c’est pas très grave. C’est juste vivant, c’est des enfants; la vie est belle.