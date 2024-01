Un cinquième site de La Maison Bleue a été inauguré vendredi à Montréal-Nord. L’organisme sans but lucratif (OBNL) vient en aide aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité « dans le but de réduire les inégalités sociales et [de] favoriser le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère jusqu'à l'âge de cinq ans ».

Que ce soit monoparental, toxicomanie, problème de santé mentale, violence conjugale, bébé fruit d'un viol ou autre, il y a souvent un mélange de facteurs de risque qui font en sorte que le nid dans lequel le bébé s'en vient est à risque , affirme Amélie Sigouin, cofondatrice et directrice générale de La Maison Bleue.

Depuis sa création en 2007, 6800 personnes ont reçu des services dans les différents sites de l'organisme, notamment à Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Saint-Michel et Verdun.

L'équipe, composée de médecins de famille, d’une infirmière, d’une sage-femme, d’une travailleuse sociale, d’une psychoéducatrice ou d’une éducatrice spécialisée, ainsi que d’un avocat, permet d’offrir un accompagnement médical, psychosocial, éducatif et juridique sous un même toit. Le suivi médical est assuré jusqu’à ce que le dernier enfant ait cinq ans.

En raison des besoins considérables, Amélie Sigouin, directrice générale, affirme avoir l’intention d’ouvrir cinq prochaines maisons d'ici les 5 prochaines années , à commencer par le territoire montréalais, puis la Rive-Sud et la Rive-Nord.

4:17 Le reportage de Jacaudrey Charbonneau

La fondation

Amélie Sigouin, intervenante en petite enfance, a cofondé La Maison Bleue avec sa mère, Dre Vania Jimenez, médecin de famille accoucheuse. Moi, j'ai vraiment un dada pour les petits , affirme Amélie Sigouin. Ma mère travaillait au CLSC Côte-des-Neiges, puis voyait différents enjeux [concernant] l'intégration et le suivi médical et psychosocial pour des familles en difficulté.

Ce projet a permis de mettre ensemble différents morceaux de casse-tête pour réussir à intégrer le communautaire avec le médical et le psychosocial.

Les services juridiques rejoignent La Maison Bleue

Jusqu'en 2022, le juridique était un élément manquant bien que fondamental dans la vie des familles , affirme Élizabeth Sigouin, avocate à La Maison Bleue et directrice des services juridiques.