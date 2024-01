Attaque de chiens à Val-des-Sources : Patrick Houle écope de travaux communautaires

Le juge Conrad Chapdelaine a tranché. Patrick Houle, reconnu coupable de deux chefs d'accusation de négligence criminelle causant des lésions après que ses chiens ont attaqué deux femmes de Val-des-Sources en 2021, écope de 240 h de travaux communautaires.

Le juge Chapdelaine n'a pas adhéré à la proposition de la Couronne consistant à l'empêcher de posséder des chiens pendant trois ans. Il ordonne plutôt, en plus des travaux communautaires, qu'il verse 5000 $ à un organisme qui s'occupe de victimes d'actes criminels.

Patrick Houle ne pourra par ailleurs pas avoir plus de deux chiens, et devra suivre des règles strictes : ils devront toujours être gardés en laisse dans les endroits publics, par exemple.

Tout le monde doit avoir ses chiens en laisse, mais si M. Houle ne tient pas ses chiens en laisse, ce sera une infraction criminelle , a expliqué le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me François Houle, à la sortie de la salle d'audience.

Le procès de Patrick Houle s'était tenu en septembre dernier au palais de justice de Sherbrooke.

Rappelons que le matin de l’incident en août 2021, Patrick Houle a laissé la grille de son entreprise ouverte pour que ses employés puissent entrer au travail.

Ses cinq danois, qui faisaient office de chiens de garde, en ont profité pour sortir sur la piste cyclable adjacente à l’entreprise. Ils ont poursuivi un groupe de cinq marcheurs. Deux femmes, soit Micheline Beaulieu et Jacqueline Sévigny, ont trébuché et se sont fait mordre aux bras et aux jambes.

Dans son jugement, le juge Chapdelaine a indiqué que le danger était parfaitement prévisible aux yeux d'une personne raisonnable et que Patrick Houle était une personne qui s'est moquée de la sécurité d'autrui .

Les conséquences de cette insouciance se sont concrétisées le 31 août 2021 , a-t-il ajouté.

Posséder des chiens comporte des responsabilités, surtout posséder plusieurs chiens, de grande taille.

Le juge a voulu insister sur la responsabilisation de M. Houle, donc de s’assurer qu’à chaque heure qu’il va faire, il va penser à la conduite qu’il a eue avec ses chiens , indique Me François Houle.

Pour les victimes, la sentence a été « beaucoup à recevoir », ajoute le procureur.

Elles auront besoin de temps pour digérer la sentence, mais elles sont contentes que le message ait été envoyé qu’il faut être responsable avec ses chiens.

L'avocat de la défense, Me Bernard T. Raymond, pense quant à lui que son client pourrait interjeter appel à la sentence. Il indique qu’il s’inquiète des ramifications d’un tel jugement sur les futures plaintes liées aux chiens.

Si vous regardez l’impact potentiel que ça peut avoir sur des milliers de propriétaires de chiens au Québec, c’est une décision qui ne peut pas ne pas être portée en appel.

Il ajoute que son client est en désaccord avec la sentence, mais qu'il est serein quant à la preuve qu’il a présentée devant le tribunal.

Avec les informations d'Emy Lafortune