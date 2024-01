Jeudi matin, des milliers de parents de l’ouest de l’île de Montréal ont sursauté en apprenant que la clinique privée de leur enfant fermerait ses portes dans 48 heures.

Nous avons le regret de vous annoncer qu’en raison de circonstances, la Clinique pour enfants (Children’s Clinic) fermera ses portes [...] le 26 janvier , ont appris les parents par les réseaux sociaux.

La clinique était aux prises avec des difficultés financières.

Or, c’est peut-être le sort qui attend plus de 300 000 patients de l'Ouest-de-l'Île si un groupe privé en santé, le Groupe Brunswick, ne parvient pas à restructurer ses finances d’ici quelques mois.

Dans ce dossier distinct de la Clinique pour enfants, un syndic nommé dans le cadre du dossier de restructuration du Groupe Brunswick cherche à sauvegarder l’ensemble des activités.

Ouvrir en mode plein écran Jusqu'à 170 médecins et 125 employés travaillent dans les entreprises du Groupe Brunswick, dans l'ouest de Montréal. Photo : Ivanoh Demers

L'impact d'une faillite

Une faillite entraînerait la perturbation des services médicaux [offerts] à une portion importante de la population de l’ouest de l'île de Montréal (environ 300 000 patients par année) , écrivait récemment Ayman Chaaban, de la société Raymond Chabot, afin de convaincre un juge de la Cour supérieure de lui octroyer les pleins pouvoirs pour restructurer le Groupe Brunswick au nom des créanciers garantis.

Publicité

Outre l’impact auprès des patients, ce dernier a cité la perte d'environ 125 emplois (sans compter les médecins) ainsi que la perturbation substantielle des activités médicales pour les médecins, qui seront soudainement obligés de déménager et relocaliser leur pratique dans d'autres cliniques .

Le groupe compte jusqu'à 170 médecins qui exercent tant au public qu’au privé.

Un acheteur potentiel

Joint au téléphone, le contrôleur Ayman Chaaban nous a dit être sûr de trouver un acquéreur pour les activités médicales d’ici la fin du mois de février .

Jeudi soir, M. Chaaban est parvenu à convaincre in extremis une compagnie d’assurances de prolonger la couverture de responsabilité professionnelle des médecins et infirmières pour un mois. Sans assurance, les professionnels n’auraient pas pu poursuivre leurs activités.

Selon nos informations, le Groupe ELNA Médical serait en lice pour se porter acquéreur des activités médicales du Groupe Brunswick. ELNA forme le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada , peut-on lire sur son site Web, avec 95 cliniques et les Laboratoires CDL.

Publicité

Fondé en 1995, le Groupe Brunswick est notamment composé du Groupe Santé Brunswick, du Centre médical Brunswick, de la Clinique pour enfants à Pointe-Claire, de Solutions SanoMed, de Recherche Brunswick, du Centre de chirurgie mineure Brunswick et d'Endoscopie Brunswick.

Le Groupe Brunswick est détenu par sept actionnaires, dont cinq médecins.

Au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, on dit être conscient des difficultés financières rencontrées par la clinique en question et être en communication étroite avec le ministère de la Santé.

Dans cette optique, nous sommes prêts à adopter des mesures d'atténuation si nécessaire, afin de minimiser tout impact potentiel sur les services offerts à la population , affirme par courriel le porte-parole du CIUSSS, Maxime Rolin.

Ouvrir en mode plein écran Le Groupe Brunswick regroupe 170 médecins tant au public qu'au privé. Photo : Ivanoh Demers

Un agrandissement coûteux en 2019

Comme pour d’autres entreprises, la COVID-19 et un projet d'agrandissement coûteux ont mené le Groupe Brunswick à devoir recourir, en juillet 2023, à la Loi sur la faillite et I’insolvabilité.

En 2019, la décision d’ajouter 60 000 pieds carrés au centre médical à Pointe-Claire a causé une augmentation importante de la structure de coût du Groupe Brunswick , selon les documents publics.

La pandémie a également eu comme conséquence une réduction du nombre d’heures travaillées par les médecins, et une diminution du nombre de visites et de la capacité de payer des locataires , précise-t-on.

Résultat, le Groupe Brunswick est insolvable , affiche un déficit accumulé de 21 millions et doit à ses créanciers garantis 40 millions de dollars, plus 20 millions aux créanciers non garantis, dont des médecins.