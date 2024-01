« Le caribou » est la boisson emblématique du Carnaval de Québec. Vin chaud pour certain, mélange de plusieurs spiritueux pour d’autres, il n’existe pas de recette officielle de cet alcool légendaire. Voici quatre suggestions à boire, inspirées du Carnaval.

Caribou à son goût

Ouvrir en mode plein écran Gonzalez Byass Nectar Pedro Ximenez | Code SAQ 13857610 | 26,95 $ Photo : SAQ

La recette originale du caribou aurait été créée dans les années 1960 en mélangeant du xérès, du porto, du brandy et de la vodka. Pour reproduire cette boisson à la maison, la cuvée Nectar de Gonzalez Byass est un bon point de départ. Ce xérès est élaboré dans le sud de l’Espagne, en Andalousie. Comme pour le porto, le producteur a ajouté de l’alcool afin de garder le sucre du raisin avant qu’il ne se transforme en alcool. Avec des notes de figues, de prunes séchées et de chocolat, le vin est doux et même sirupeux.

Dans la création du Caribou, on utilise 1/3 de tasse de Nectar Gonzalez Byass et 1/3 de porto rouge. On ajoute ensuite 1 once de brandy et 1 once de vodka. On verse le tout dans une tasse de transport, et hop, plus d’excuse pour ne pas jouer dehors.

Vin épicé

Ouvrir en mode plein écran Caribou | Code SAQ : 10330214 | 21,45 $ Photo : SAQ

Il existe plusieurs alternatives à la recette originale de caribou. L’une d’elles est inspirée du vin chaud. Elle consiste à réunir du vin rouge, des épices et d’augmenter le taux d’alcool un ajoutant quelques onces de spiritueux. Le célèbre embouteilleur de Montréal, la Maison des Futailles, propose une version prête à boire du caribou. Avec 22 % d’alcool et sa finale douce et c’est simple.

Vin épicé sans alcool

Ouvrir en mode plein écran Noroi Esprit-des-Caraïbes | Code SAQ : 14681222 | 29,80 $ Photo : SAQ

Le carnaval de Québec se déroule durant les deux mois les plus connus pour la sobriété, soit le Dry January et le Défi 28 jours de février. Pour festoyer sans briser sa résolution, cette version sans alcool du vin chaud épicé est parfaite. Elle est produite par la compagnie australienne Edenvale. Fondée en 2006, Edenvale est l’un des plus grands producteurs de vins sans alcool dans le monde. Elle propose un vin désalcoolisé à base de shiraz, parfumé avec des agrumes, du clou de girofle et de la cannelle. Le mélange est doux en bouche grâce à l’ajout du moût de raisin. Le tout goûte le gingembre et les petits fruits rouges. Si vous le trouvez trop sucré, il suffit d’ajouter un peu de rhum sans alcool de Noroi pour équilibrer le tout.

Edenvale - Hearth - Vin chaud | 25,95$ (Nouvelle fenêtre)

Vin de Bonhomme

Ouvrir en mode plein écran El Petit Bonhomme Rueda 2022 | Code SAQ : 12533541 | 16,50 $ Photo : SAQ

Le vin d’Espagne, le Petit Bonhomme, n’est pas inspiré du nom de la mascotte du Carnaval, mais plutôt du patronyme de la productrice. La Québécoise Nathalie Bonhomme vit en Espagne depuis trente ans où elle a créé sa marque de vin. Sa cuvée Petit bonhomme provient de la région de Rueda dans le Nord-Est du pays. Elle vinifie le cépage local, le verdejo, dont les parfums s’apparentent à ceux du sauvignon. Il s’ouvre sur des notes de citron frais. Son attaque est vive et croquante et se bonifie avec des notes de melon miel. C’est simple, pas cher et vraiment bon avec une salade César au poulet.