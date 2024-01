Les syndicats mécontents du discours sur l’état de la province

Au lendemain du discours sur l’état de la province, les syndicats reprochent à Blaine Higgs de ne pas s'attaquer aux problèmes des travailleurs.

Vendredi, plusieurs syndicats affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont organisé une conférence de presse pour dénoncer le portrait peint par le premier ministre lors de son discours sur l'état de la province.

Selon le président du SCFP-NB , Stephen Drost, le premier ministre a passé sous silence des problèmes importants auxquels font face les travailleurs et les travailleuses qui, souvent, ne gagnent pas assez d'argent pour composer avec les conséquences de l’inflation.

Ouvrir en mode plein écran Stephen Drost, président du SCFP-NB, estime que le discours sur l'état de la province de Blaine Higgs présente une image déformée de la réalité au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ce qu'il a présenté ressemble davantage à un discours de campagne et il doit se préparer aux élections, car il ne mentionne pas vraiment certains des problèmes critiques qui touchent notre province , déplore Stephen Drost.

Publicité

Selon lui, s’il fallait demander aux travailleurs et aux travailleuses si leurs conditions de vie se sont améliorées depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs, la réponse serait claire.

Vous obtiendriez plus de 90 % qui diraient que les choses sont bien pires maintenant qu’elles ne l’étaient il y a quatre ans , assure-t-il.

La présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Sharon Teare, déplore pour sa part que le premier ministre ait passé sous silence les difficultés dans les foyers de soins.

Ouvrir en mode plein écran Sharon Teare, présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, estime que le discours du premier ministre était décourageant pour les travailleuses et les travailleurs. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

J'ai été extrêmement découragée de n'entendre aucune mention au sujet de la solution de la crise dans laquelle les foyers de soins sont actuellement plongés , dit-elle.

La présidente du Conseil des syndicats hospitaliers du Nouveau-Brunswick peste pour sa part en disant que Blaine Higgs a tenté d'enjoliver l'état réel de la province.

Le premier ministre semblait très pétillant, très optimiste, il disait que tout était merveilleux. Ce n’est pas la réalité du monde dans lequel nous travaillons , a lancé Norma Robinson.

Ouvrir en mode plein écran Norma Robinson, présidente du Conseil des syndicats hospitaliers du Nouveau-Brunswick, estime que le premier ministre a enjolivé l'état réel de la situation dans la province. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les syndiqués auraient aimé que le premier ministre parle davantage de certains problèmes, notamment la pénurie de personnel qui sévit dans divers secteurs, que ce soit chez les chauffeurs d’autobus, les concierges, les travailleurs sociaux ou les employés dans les foyers de soins.

Publicité

Ils déplorent également que les salaires soient désormais insuffisants pour faire face au coût de la vie, ce qui force de plus en plus de travailleurs et de travailleuses à faire appel aux banques alimentaires.

Une somme de 300 $ accueillie froidement

Présenté par la province comme une mesure pour faire face à la crise, l’envoi d’un chèque unique de 300 $ aux familles à faible revenu est loin de recevoir un accueil enthousiaste.

Ouvrir en mode plein écran Serge Plourde, vice-président général du SCFP-NB, estime qu'offrir 300 $ aux familles à faible revenu n'est pas suffisant pour faire face à l'inflation. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La crise du logement, les coûts de l’essence, les coûts juste pour vivre au Nouveau-Brunswick, c’est plus que 300 $ annuellement, alors c’est vraiment important que ça soit plus augmenté , dit Serge Plourde, vice-président général du SCFP-NB .

Pour Janelle LeBlanc, coordonnatrice provinciale du Front commun pour la justice sociale, cette aide annoncée par Blaine Higgs ne répond pas vraiment aux besoins.

Ouvrir en mode plein écran Janelle LeBlanc, coordonnatrice provinciale du Front commun pour la justice sociale, estime que le premier ministre Blaine Higgs n'a pas proposé de véritables solutions pour aider les ménages à faible revenu. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le Front commun pour la justice sociale souhaiterait que des mesures permanentes soient adoptées au lieu d'une aide ponctuelle. Mme LeBlanc cite un salaire de subsistance d'au moins 20 $ l'heure et des journées de maladie payées comme étant des solutions pour améliorer la situation.