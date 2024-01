Malartic s’attaque à la pénurie de logements

La Ville de Malartic lancera ce printemps les travaux de la phase 2 du Domaine des Explorateurs afin de bonifier l’offre de logements sur son territoire.

Annulé cet automne, le contrat a finalement été octroyé à Construction Ubic pour 1,4 M$, à la suite d’un deuxième processus d’appel d’offres qui a généré sept propositions.

Malartic va ainsi prolonger la rue des Pins pour y permettre la construction d’immeubles multilogements. Jusqu’à 200 portes pourraient ainsi s’ajouter à l’offre locative dans la municipalité.

On a besoin de portes rapidement, fait valoir le maire Martin Ferron. Il n’y a plus rien à louer et à peu près pas de maisons à vendre à Malartic. Il y a des emplois offerts dans le territoire et ça prend une offre locative si on veut que les gens s’installent.

Le secteur de la phase 2 du développement du quartier des Explorateurs, à Malartic. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Dès cette année?

Le maire Ferron croit que des projets de multilogements pourraient se réaliser dès 2024, une fois que tous les services seront aménagés dans le prolongement de la rue des Pins.

On travaille étroitement avec des partenaires qui sont prêts à investir, ajoute M. Ferron. Les entrepreneurs attendent ça depuis plus d’un an. On a tourné autour du pot, mais là, je suis bien content que ça aille de l’avant. Il faut dépenser si on veut avoir des revenus. Ça va ensemble.

D’autres rues, dans le même quartier, pourraient voir le jour dans les années à venir pour la construction résidentielle. L’objectif est d’être prêt pour attirer à Malartic de futurs travailleurs de la mine Odyssey.