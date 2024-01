Après six semaines de vide juridique, une nouvelle loi sur la protection de l’enfance a été adoptée au Nouveau-Brunswick, a confirmé vendredi le gouvernement provincial.

La Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes a été adoptée plus tôt que prévu, car une erreur avait créé une période de vide juridique depuis l’abrogation, en décembre dernier, de certaines sections de la Loi sur les services à la famille.

Du 13 décembre 2023 au 25 janvier 2024, aucune disposition législative sur la protection de l’enfance ou sur l’adoption d’enfants n’était en vigueur au Nouveau-Brunswick.

Aucun enfant ni jeune n’a été touché de façon négative par cette erreur , a affirmé dans un communiqué vendredi le ministre de la Justice de la province, Ted Flemming.

Il entend présenter un projet de loi durant la prochaine session parlementaire pour aborder de façon rétroactive la période de vide juridique qui a existé.

Selon la ministre du Développement social, Jill Green, la nouvelle loi vise le bien-être des enfants pris en charge jusqu’à l’âge de 26 ans, comparativement à 19 ans auparavant .

Avec cette nouvelle loi, le gouvernement souhaite réduire la quantité de formalités, rendre les processus judiciaires plus souples et améliorer le transfert de renseignements entre les ministères et les autres intervenants.

On soutient aussi qu’elle accroît le pouvoir décisionnel d’un proche qui s’occupe d’un enfant qui n’est pas le sien.

La loi priorise le placement d’un enfant ou d’un jeune avec des gens qu’il connaît dans sa propre communauté .

Elle promet aussi de reconnaître l’importance du lien de l’enfant ou du jeune avec sa famille, sa culture, sa langue, sa religion, sa foi ou ses croyances spirituelles et sa communauté, en particulier pour les enfants et les jeunes autochtones .

La Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes sera révisée en 2029, puis tous les sept ans par la suite.