À Londres, les défis de l’héritage des Jeux de 2012

Autour du stade olympique, devenu la maison de l’équipe de soccer de West Ham, un immense quartier commercial a poussé dans la dernière décennie.

Côtoyant le centre aquatique qui attire 1 million de nageurs par année, des tours de verre abritent des bureaux, des boutiques et des restaurants.

Nous ne sommes qu’à mi-chemin de ce que nous devons livrer , admet Mark Camley, directeur du parc et des sites pour la London Legacy Development Corporation. Il gère l’immense terrain de Stratford, la localité de l’est de Londres qui a accueilli les Jeux olympiques en 2012.

Pour finir tout le projet, il faudra encore 10 ou 11 ans.

Mark Camley assure que les plans de développement ont évolué pour assurer que le quartier profite aussi aux résidents de longue date des environs.

Il insiste sur les chantiers presque terminés des édifices qui accueilleront une branche du musée Victoria & Albert et une université. Celle-ci s’ajoutera à d’autres institutions postsecondaires qui ont décidé d’établir des succursales sur le site.

Ce jeune quartier culturel et éducatif, nommé East Bank, a fait l’objet d’un investissement de 600 millions de livres sterling (plus de 1 milliard de dollars canadiens) de la mairie de Londres.

Ça a apporté une nouvelle énergie au site, ça permet de visiter, d’apprendre , signale Tasmin Ace, la directrice de l'East Bank.

Le centre aquatique, héritage des Jeux olympiques de Londres, attire un million de visiteurs par année, selon la London Legacy Development Corporation.

De nouveaux logements, mais à quel prix?

Laisser un héritage durable dans l’est de la capitale britannique était une promesse phare des autorités locales lorsqu’elles ont obtenu l’organisation des Jeux olympiques, en 2005.

Parmi les réalisations évoquées : celle de développer une offre de logement dans ce secteur défavorisé de la ville.

Sur les 30 000 à 40 000 appartements promis, moins de la moitié ont été construits. Et si environ le tiers sont considérés comme abordables, une faible proportion des unités disponibles affichent des prix équivalents à des logements sociaux.

À moins de tomber sur l’une des unités de logement social, je ne pourrais plus vivre ici , note Julian Cheyne, en se promenant dans ce quartier qu’il a été contraint de quitter il y a maintenant 16 ans.

Julian Cheyne, exproprié en raison des JO, assure qu'il ne pourrait plus se permettre un logement dans son ancien quartier.

Aujourd’hui bénéficiaire d’un logement social dans un autre arrondissement de l’est de Londres, il fait partie des quelque 450 résidents d’un ancien quartier coopératif nommé Clays Lane qui ont été expropriés avec compensation en 2007.

L'embourgeoisement allait arriver de toute manière , lance Julian Cheyne, qui assure que les terrains industriels du secteur étaient dans la mire de développeurs immobiliers avant même l'attribution des JO . Selon lui, ceux-ci n’ont fait qu’accélérer le processus.

Dans l'est de Londres, les besoins en matière de logement sont importants.

Chercheuse invitée à l'University College London (UCL), Penny Bernstock dit aussi avoir constaté un embourgeoisement du secteur.

Nous avons de nouveaux logements. Mais le problème est que le secteur est devenu embourgeoisé et que les activités et les stratégies qui ont été choisies pour le parc ont fait augmenter la valeur des terrains. Les coûts des logements sont très, très élevés.

J’ai pleuré quand les JO ont été attribués , raconte l’universitaire, en évoquant l’espoir qu’elle nourrissait en matière de développement. Mais elle se dit aujourd’hui déçue de la manière dont les promesses en termes de logement se sont concrétisées.

Il y a un décalage entre ce qui se passe sur le site olympique et les besoins de la communauté , déplore Mme Bernstock. Dans les quatre arrondissements de l’est londonien qui bordent le parc olympique, plus de 75 000 familles sont en attente d’un logement social.

Un plan toujours en développement

Auparavant, il était prévu que 35 % des logements soient abordables. Maintenant, ce sera 50 % , assure Mark Camley, qui explique que le développement du secteur s’est fait en plusieurs étapes, avec des objectifs fixés pour 2012, 2014 et 2035.

M. Camley souligne par ailleurs que quatre écoles ont été bâties pour répondre aux besoins des résidents du secteur, anciens comme nouveaux.

Il ne faut pas que ce soit comme un vaisseau spatial qui aurait atterri dans un espace vide.

Avant, ce n’était pas un secteur très intéressant , laisse tomber Orlene Badu, qui a grandi dans ce coin de Londres. Son mari Nana et elle dirigent une organisation sportive et communautaire qui a pour but de s’assurer que ceux qui habitaient le quartier bien avant l’attribution des JO puissent eux aussi profiter de son développement.

L'entrepreneur et organisateur communautaire Nana Badu veut s'assurer que le développement profite aux résidents de longue date de l'est londonien.

Je pense que toute forme de régénération est bienvenue , lance Nana, qui est également à la tête d’un petit café à l’extrémité du site olympique, devenu lieu de rassemblement communautaire.

Mais cet enthousiasme pour le changement radical qu’a subi le secteur de Stratford dans les deux dernières décennies ne se traduit pas nécessairement par un chèque en blanc aux autorités.

C’est gros et ça brille. [...] Ultimement, pour nous, il faut que ça profite aussi aux gens qui étaient ici avant , lance Dada Badu, qui tient à s’assurer que les logements, tout comme les milliers d’emplois promis, reviennent aussi aux résidents de longue date de l’est londonien.

L'ancien stade olympique accueille aujourd'hui l'équipe de soccer de West Ham.

Des années après les compétitions, défenseurs du projet et opposants emploient des termes bien différents pour décrire ce qui s’est joué à Stratford. Si les uns parlent d’héritage (legacy), les autres évoquent plutôt des séquelles (aftermath).

Mais au fil d’arrivée, tous partagent le même constat : les Jeux olympiques ont complètement transformé le visage du quartier.