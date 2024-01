L'organisme « Je raccroche » indique qu'il pourra finalement garder ses locaux au Centre de formation Rimouski-Neigette (CFRN), au moins pour la prochaine année.

Cet organisme qui vient en aide aux jeunes décrocheurs de Rimouski occupe des locaux gratuitement au CFRN depuis environ 20 ans.

Plus tôt ce mois-ci, l'organisme avait appris qu'il devait déménager parce que le Centre de formation professionnelle manque d'espace pour ses propres activités.

Finalement, « Je raccroche » a conclu une entente avec le Centre de services scolaire des Phares pour l'année 2024-2025.

Ils nous ont offert le statu quo : on reste dans nos locaux. On garde notre classe. On garde nos bureaux pour au moins l'année , précise le directeur de « Je raccroche », Michel Lessard, qui se réjouit de cette entente.

Il y en a énormément que ça angoissait, que "Je raccroche" parte.

Il ajoute qu'il s'agit d'un soulagement, tant pour les jeunes qui fréquentent les locaux de l'organisme que pour son personnel.

Michel Lessard affirme qu'une partie du budget aurait dû servir à payer les coûts associés à la location d'un nouveau local si l'organisme avait eu à déménager ailleurs.

L'argent qui va là, c'est de l'argent qui ne va pas pour les jeunes. [Le loyer], ça représente le salaire d'un ou deux intervenants , ajoute-t-il.

Bientôt une solution pérenne?

Des discussions auront lieu entre « Je raccroche » et le CFRN pour trouver un local permanent qui répondra aux besoins de l'organisme dès l'année suivante.

On a déménagé souvent à l'intérieur du Centre. Ça non plus, ce n'est pas évident. Ça déstabilise les jeunes, l'équipe de travail. Ça fait sept fois qu'on déménage. C'est beaucoup d'adaptation , poursuit Michel Lessard.

Il réitère que le CFRN est le meilleur endroit pour l'organisme.

Qu'on soit dans l'école, on a accès à tout ce qui est orthopédagogues, conseillers en orientation, enseignants, salles d'examen, matériel, etc. Et on a aussi accès à nos anciens élèves, qui sont soit rendus en formation générale des adultes, soit en formation professionnelle, ce qui fait qu'ils peuvent revenir nous voir et on peut assurer un suivi , précise le directeur de « Je raccroche ».

Michel Lessard se dit optimiste d'en arriver à une entente à plus long terme.

« Je raccroche » aide 24 jeunes de 16 à 30 ans cette année, soit six de plus que les années précédentes, compte tenu de la forte demande.