Les routes des anciens DSL de Tracadie sont enfin sous la gestion de Fredericton

Depuis le début de janvier 2024, le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick a officiellement repris la gestion de plus de 200 kilomètres de routes des anciens districts de services locaux de la Municipalité régionale de Tracadie. Un « beau cadeau », selon le maire de Tracadie, Denis Losier.

Pendant plusieurs années, la municipalité et le gouvernement provincial se sont lancé la balle à savoir qui avait la responsabilité d’entretenir ces routes à la suite du regroupement municipal de 2014.

En avril 2023, les deux parties sont finalement arrivées à une entente, entrée en vigueur le 1er janvier.

Le conseil municipal pousse un soupir de soulagement de ne plus avoir cette épée de Damoclès. Nous pouvons maintenant espérer voir l’avenir différemment.

Selon ses propos, la municipalité pourra désormais se concentrer sur plusieurs projets importants, dont la rénovation ou le remplacement d’infrastructures en fin de vie, le développement de projets commerciaux et industriels ou encore planifier des dossiers sur le logement.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Tracadie, Denis Losier. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Depuis 2020, la municipalité devait s’occuper de l’entretien et du déneigement des routes des anciens DSL , étalées sur un territoire de 500 kilomètres carrés. En échange elle recevait une contribution financière du ministère des Transports et de l’Infrastructure. Il y a 4 ans, cette contribution était de 2,4 millions de dollars, une somme jugée insuffisante pour entretenir 200 km de routes, selon la Ville.

Nous n’avions pas la capacité de gérer autant de kilomètres de route avec un tel budget. C’était impossible , poursuit Denis Losier, qui rappelle qu'une étude commandée par la ville a conclu qu’il aurait fallu investir près de 50 millions $ sur 10 ans pour remettre à niveau ces routes.

Les citoyens des quartiers couvrant les anciens DSL ont été avisés cette semaine d'envoyer toute requête portant sur le déneigement, l’épandage du sel et du sable, l’état des accotements et des trottoirs, le débroussaillage, la tonte de gazon, la signalisation routière, le marquage, le drainage et les fossés, les ponceaux et les nids de poule au ministère des Transports et de l’Infrastructure.