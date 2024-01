Chaque année, janvier rime avec sobriété. Bien que ce soit devenu un rituel que certaines personnes s'imposent pour réfléchir à leur consommation, des spécialistes constatent que l'alcool reste néanmoins très ancré dans la culture des provinces de l'Atlantique.

Difficile d’avoir des statistiques fiables sur le nombre de participants à l’opération Janvier sans alcool , mais selon Liane Khoury, promoteur de santé à Santé Nouvelle-Écosse, beaucoup de gens sont curieux d’explorer la vie sans alcool.

Janvier sans alcool n’est pas fait pour les gens qui ont des problèmes de dépendance , dit-elle.

Pour la directrice d'Éduc'alcools, Geneviève Desautels, il s'agit plutôt d'une belle occasion pour les gens de réfléchir à leur relation à l'alcool .

Bien que la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) dit constater une baisse du volume des ventes en janvier et février, elle indique qu'il est difficile d’établir un lien de cause à effet avec les opérations de sobriété organisées pendant ces mois.

Ouvrir en mode plein écran Le volume d'alcool vendu dans les magasins NSLC baisse, mais n'est toujours pas revenu au niveau d'avant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Un certain nombre de facteurs peuvent influer sur les habitudes d'achat de nos clients. Les conditions économiques difficiles, les pressions inflationnistes et même les conditions météorologiques , écrit dans un courriel une porte-parole de la NSLC .

De nouveaux usages chez les jeunes

La consommation d’alcool évolue néanmoins en Atlantique, et la pandémie a été un facteur de changement dans les comportements. Pendant le confinement, la NSLC a dit avoir constaté une augmentation du volume d’alcool vendu dans la province. Les chiffres montrent aujourd’hui une baisse des ventes, mais ils demeurement au-dessus de ceux d'avant la pandémie.

Ventes d’alcool annuelles en N.-É. Année Volume d'alcool vendu (millions de litres) 2019-2020 80,31 2020-2021 84,92 2021-2022 84,83 2022-2023 84,58 Source : Société des alcools de la Nouvelle-Écosse

Et les mauvaises habitudes prises pendant la pandémie semblent se ressentir encore aujourd’hui selon Dwayne, membre des Alcooliques anonymes de la Nouvelle-Écosse.

Depuis la fin du confinement, nous voyons beaucoup de nouveaux visages et beaucoup de jeunes aux réunions. Nos chiffres ont beaucoup augmenté au cours des six derniers mois , explique celui qui sera sobre depuis 15 ans, le mois prochain.

Ouvrir en mode plein écran Liane Khoury a aidé à fonder UNtoxicated Queers, un groupe qui ne se concentre pas uniquement sur l'abstinence de substances, mais également sur les modèles de réduction des méfaits. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Selon Liane Khoury, qui est aussi fondatrice de UNtoxicated Queers, la consommation de l'alcool dans les provinces de l'Atlantique s'explique notamment par son importance dans les rapports sociaux.

Publicité

Le Canada Atlantique est un endroit où, culturellement, l'on boit beaucoup pour établir des liens sociaux , affirme-t-elle.

Dwayne partage son analyse.

Je viens du Cap-Breton, le pays des fêtes à domicile, où l'on travaille dur, où l'on joue dur et où l'on boit beaucoup, c'est vraiment quelque chose avec lequel on grandit.

Un changement de mentalités

Liane Khoury constate néanmoins une évolution dans les habitudes chez les jeunes qui consomment moins d’alcool. Mais les mœurs prennent du temps à changer.

Il faut que ce soit la politique publique qui change, et pas nécessairement que ce soit à la personne de changer ses habitudes. Il faut que tout le monde autour d'eux le fasse , dit-elle.

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage des substances a indiqué dans un rapport publié l'an dernier que même en petite quantité, l’alcool n’est pas bon pour la santé.

Le document, qui établit un lien entre l’alcool et au moins sept types de cancers, indiquait que deux verres ou moins par semaine constituent un risque faible pour la santé. Au-delà de trois verres, le risque est modéré alors qu'il devient très élevé au-dessus de sept verres.

Ouvrir en mode plein écran Les Canadiens ne doivent pas boire plus de deux verres par semaine pour éviter de graves conséquences sur la santé liées à la consommation d'alcool, selon les lignes directrices nationales. Photo : Shutterstock / Africa Studio

Un an après cette publication, la Nouvelle-Écosse devrait lancer une campagne d’information sur les effets de la consommation d’alcool, avance Dwayne.

Malheureusement, je crois que les gens ne sont pas plus conscients des dangers de l’alcool.

Et si vous n'êtes pas prêt à entendre le message, celui-ci est perdu. C'est un problème pour lequel il existe toutes sortes d'aides, mais il faut le vouloir , ajoute Dwayne.

Publicité

Depuis la pandémie, Alcooliques anonymes de la Nouvelle-Écosse a même a ouvert des réunions en ligne pour pouvoir être plus facilement accessibles aux personnes qui en ont besoin.

Les boissons sans alcool ont le vent en poupe

Preuve de l’évolution la démocratisation des boissons sans alcool. Selon Statista, un fournisseur de données, ce marché est en plein développement. Le volume de bière non alcoolisé vendu au Canada devrait augmenter de 8,4 % cette année.

Signe de l'évolution de notre relation avec l'alcool, de plus en plus de bars offrent aussi ces boissons comme alternative.

Ouvrir en mode plein écran L'offre de boissons sans alcool se diversifie au Canada. Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

Il y a des pour et des contre sur ce sujet , affirme Liane Khoury. Cela pourrait inciter les consommateurs à boire encore plus.

Quant à Dwayne, il ne s’y risquera pas.

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de cartouche dans le fusil que je vais avoir envie de le mettre dans ma bouche et d’appuyer sur la gâchette. Je ne sais pas si le goût d'une boisson non alcoolisée peut me donner envie d'une boisson alcoolisée, je ne veux pas prendre ce risque.

Liane Khoury demande plutôt plus de politiques publiques sur ce sujet et l’installation de plus d’espaces sans alcool.

Nous avons besoin d'un endroit pour les adultes qui sont sobres et qui ne veulent pas être tentés de consommer.

Un espace de ce type avait été installé lors de la marche des fiertés d’Halifax en 2022.