Un rapport déplore des dysfonctionnements et une confusion dans la gestion de MPI

Un examen organisationnel externe de la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI) publié vendredi fait état d'une confusion et d'une instabilité dans la gestion de la société d'État. Le rapport de 114 pages recommande cinq pistes pour améliorer le fonctionnement de l'assureur public et augmenter la satisfaction de ses clients.

Réalisée par la firme Ernest & Young (EY), l’analyse de la société de la Couronne indique que de nombreux changements organisationnels ont entravé la capacité de MPI à créer, mettre en œuvre et contrôler une vision à long terme efficace , ce qui a entraîné une confusion au sein de la direction .

Le rapport s’est appuyé sur une trentaine d’entrevues avec des gestionnaires et plus de 260 documents internes. Selon les données, 349 employés de MPI ont des titres de gestionnaire, dont 30 % ont trois personnes ou moins sous leur supervision.

L'examen a été commandé en avril 2023 par l’ancien ministre de la Justice et responsable de MPI , Kelvin Goertzen. À l’époque, le gouvernement progressiste-conservateur se disait préoccupé par la gestion des activités de MPI .

Le rapport met en lumière l'absence d'objectifs clairs ou d'objectifs trop ambitieux au sein de l'assureur public.

Une partie de l'examen a porté sur une refonte technologique, baptisée Projet Nova , soulignant que les coûts ont largement dépassé les prévisions. À la fin de l'année 2023, le budget consacré à cette refonte avait atteint environ 290 millions de dollars, dépassant près de trois fois l'enveloppe prévue initialement.

Cinq recommandations ont été faites pour améliorer le fonctionnement de la société d'État.

Bilan des recommandations importantes : Clarifier les rôles des employés Préciser la stratégie de la société d’État Centraliser la gestion des données Mieux équiper le département des finances Planifier davantage la gestion des changements

L’analyse préconise de limiter le nombre de changements apportés à la structure organisationnelle et de clarifier les rôles afin de réduire les frictions entre les divisions dont les mandats se chevauchent.

Il est également demandé d'améliorer la façon dont les données sont gérées et utilisées pour éclairer les décisions afin de réduire les erreurs persistantes et [...] les inefficacités créées par la dispersion de la gestion et du stockage des données dans l'ensemble de l'organisation .

Ce n’est pas un secret que la confiance entre MPI et ses parties prenantes a été endommagée. Il faut que MPI démontre une amélioration dans les six prochains mois, étayée par des données financières et opérationnelles concrètes, pour mériter à nouveau cette confiance.

Par ailleurs, le rapport souligne que l'une des forces de MPI réside dans le dévouement de ses employés.

Des péripéties menant à la confusion

Selon le rapport, une série de 20 changements importants au sein de MPI pendant les deux dernières années ont créé l'instabilité.

Par exemple, le conseil d'administration de la société a révoqué le directeur général au printemps de l’année dernière. Par la suite, la société d’État a mené une grève qui a duré plus de deux mois.

Par ailleurs, pour encourager la signature d’un accord, le gouvernement néo-démocrate a remplacé la quasi-totalité des membres du conseil d’administration en octobre.

Un dysfonctionnement a été créé par le gouvernement progressiste-conservateur de Heather Stefanson, c’est ça le lien , affirme le ministre de la Justice, Matt Wiebe, également ministre responsable de MPI.

Le député progressiste-conservateur Doyle Piwniuk répond que des résultats récents confirment que MPI reste solide sur le plan fiscal, avec des taux stables. Le NPD a hérité d'une société d'État solide, et les Manitobains espèrent qu'il ne la gâchera pas comme il l'a fait auparavant , dit-il.

Dans les semaines à venir, le conseil d'administration nommera un nouveau président-directeur général à la tête de la Société d’assurance publique du Manitoba. Le nouveau dirigeant sera chargé de la production d'un nouveau plan stratégique dans les 30 jours suivant sa nomination.

Avec les informations de Ilrick Duhamel et Anne-Louise Michel