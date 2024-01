EN MODE SOLUTIONS - Voici les liens vers les sujets présentés à l'émission « C'est encore mieux l'après-midi ».

Achat local, déneigement, et bornes de recharge - En mode solutions

Au menu cette semaine :

Achat local : Bon pour le PIB, les profits et le nombre d'emplois au Québec, révèle l'analyse de la firme AppEco.

Repenser le déneigement : Devrait-on moins déneiger? Des anciens maires d'arrondissements de Montréal pensent que ce serait une bonne façon d'économiser et de moins polluer.

Bornes de recharge : Un projet pilote pour desservir les propriétaires de voitures électriques des quartiers centraux qui n'ont pas accès à une borne privée.

AppEco calcule que les achats locaux génèrent des retombées positives.

Le secret de Québec pour se passer d’Amazon (Le Soleil) (Nouvelle fenêtre)

Parmi les plus grandes villes québécoises, la capitale est celle qui dépense le moins auprès du géant du commerce en ligne.

Des données sur les retombées de l’achat local (Le Devoir) (Nouvelle fenêtre)

Une étude se penchant sur neuf produits détenant une certification québécoise chiffre pour la première fois l’ampleur des avantages de l’achat local.

La moitié de votre argent sort du Québec (Journal de Québec) (Nouvelle fenêtre)

Pour la première fois au Québec, une firme indépendante vient de calculer la valeur de l’achat local – indice: c'est énorme.

Le déneigement des grandes villes comme Montréal coûte cher.

Faut-il déneiger moins à Montréal (Le Devoir) (Nouvelle fenêtre)

Mais cette obsession, en plus d’être fort coûteuse, est destructrice pour l’environnement.

20 bornes de recharge publiques seront installées dans le rues de Québec d'ici le printemps.

La Cité-Limoilou: Apparition de bornes de recharge pour véhicules électriques (Mon quartier) (Nouvelle fenêtre)

Au cours des dernières semaines, des bornes de chargement pour véhicules électriques ont commencé à apparaître dans différents quartiers de l'arrondissement La Cité-Limoilou.

La voiture autonome est le véhicule du futur

La voiture autonome et la fin de l’automobile (Le Devoir) (Nouvelle fenêtre)

Et plus ça ira, plus ces services seront nombreux. Jusqu’à ce qu’un premier constructeur décide de carrément remplacer la vente d’automobiles par un service de voitures autonomes.

En France, une mesure anti-gaspillage subventionne les réparations de petits électroménagers.

Pourquoi réparer ses appareils en panne est toujours aussi coûteux malgré le bonus réparation? ( actuplanete.fr) (Nouvelle fenêtre)