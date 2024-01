Depuis la suspension par le gouvernement Ford en octobre de la création de nouveaux centres de consommation supervisée en Ontario, puis du refus de la Ville du Grand Sudbury de prolonger son financement temporaire, le centre de consommation supervisée de Sudbury, nommé « The Spot » ou « La Place », survit grâce à des dons.

En décembre, le Réseau ACCESS Network, qui gère La Place, a annoncé avoir reçu un don de 75 000 $ de la minière Vale. Puis, lundi dernier, un nouveau don, anonyme cette fois-ci, a donné un autre mois de sursis au seul centre de consommation supervisée du Grand Sudbury.

Heidi Eisenhauer, directrice générale du Réseau ACCESS Network, espère avoir des nouvelles de la province d’ici la fin du mois de mars. Entre-temps, il est clair pour elle que le financement privé ou communautaire n’est absolument pas soutenable à long terme.

Les dons reçus permettent le strict minimum, c'est-à-dire les dépenses opérationnelles directement liées au centre. Ces contraintes rendent difficiles la planification et la croissance du centre.

Je pourrais perdre la moitié de mon personnel à la fin de mon cycle budgétaire.

Mme Eisenhauer affirme que ni elle ni son personnel ne peuvent se dévouer à temps plein à prélever des fonds pour la Place, alors que la gestion du centre de consommation supervisée est à l’extérieur du mandat principal de Réseau ACCESS Network.

Publicité

Privatisation d'un service public

Au-delà de la précarité de La Place, le recours au financement privé ou communautaire inquiète certains acteurs du milieu.

Natalie Mehra est directrice de la Coalition ontarienne de la santé, un groupe qui s’oppose à la privatisation du système de santé de l’Ontario.

Elle voit en ce refus de financer La Place un parallèle avec les objectifs du gouvernement Ford d’augmenter la place du secteur privé dans la santé.

Elle explique que, bien que l'on parle souvent de la privatisation des fournisseurs des services, comme les foyers de soins à but lucratif, parfois, la privatisation est au niveau de la source du financement.

Est-ce que l’on paye collectivement à travers nos impôts ou est-ce que l’on doit payer de façon privée, à travers des dons ou des prélèvements de fonds? Dans ce cas-ci, c’est absolument de la privatisation.

Personne ne peut blâmer les fournisseurs qui tentent de maintenir leurs services , comme le Réseau Access Network , poursuit Mme Mehra. Ils comprennent pertinemment l’impact qu’aurait une fermeture sur ceux qui ont besoin de ces services.

Elle est toutefois d’accord avec la Ville du Grand Sudbury qui dit que c’est à la province de financer la santé.

C’est une pente glissante , dit-elle, en précisant que c’est dangereux de permettre à la province de refiler la responsabilité pour les services vers les municipalités. Quel sera le prochain service que la province refusera de financer?

Heidi Eisenhauer, qui a habité aux États-Unis, a vu ce qui arrive aux personnes marginalisées qui n’ont pas accès aux soins de santé. Les taux de VIH, d’hépatite C, de tuberculose sont très élevés dans ces communautés. Est-ce que c’est ce que nous réserve l’avenir au Canada? J’espère certainement que non.

Elle comprend que la Ville ne peut s’engager à financer la santé, mais espérait tout de même que le financement temporaire soit prolongé jusqu’à ce que soit confirmé celui de la province.

Ouvrir en mode plein écran Même si des pourparlers sont en cours avec d’autres partenaires potentiels, pour l’instant, aucun financement n’a été trouvé pour le mois de mars, affirme Heidi Eisenhauer. Photo : Radio-Canada

Pour Natalie Mehra, il y a aussi un enjeu d’équité.

Publicité

Si Sudbury peut se considérer chanceux d’avoir un grand employeur industriel qui est prêt à contribuer au centre, ou encore un bassin de citoyens privés bien nantis qui peuvent faire se permettre de faire des dons anonymes, c’est loin d’être le cas pour toutes les communautés.

Elle soutient qu’il ne faut pas nécessairement cracher sur l'aide du secteur industriel, mais il ne faut pas s’y fier entièrement non plus. Personne n’est en train de dire que Vale ne peut pas contribuer, mais nous avons choisi, comme société, de mettre notre argent en commun.

Incompréhension et confusion

Le refus du gouvernement Ford est mal compris par ceux qui travaillent de près avec les populations vulnérables, alors que les experts sont unanimes et que les centres de consommation fonctionnent.

Lorsque nous ne fournissons pas de services pour les gens qui sont le plus à risque, on voit une augmentation de la violence, une augmentation des vols, une augmentation des problèmes de sécurité dans la communauté , explique Heidi Eisenhauer, qui a visité six centres de consommation supervisée en province pendant le mois d’octobre.

Même discours sur le terrain. La Dre Emily Groot est médecin en santé publique et directrice médicale du centre de consommation supervisée de Sudbury.

Ouvrir en mode plein écran La Dre Emily Groot se dit frustrée et confuse de l’attitude du gouvernement. Photo : Radio-Canada

Nous pouvons démontrer la contribution au bien public avec le centre de consommation supervisée, et pourtant le centre n’est toujours pas financé.

La fermeture du centre ne changera pas le fait que les gens utilisent des substances; tout ce que ça va changer, c’est l’endroit où les gens utilisent ces substances.

Elle souligne aussi que la décision du gouvernement de suspendre la création de nouveaux centres désavantage le Nord.

À part celui de Thunder Bay, tous les centres existants sont dans le sud de la province.

Les centres de Sudbury et Timmins, qui ont obtenu les autorisations du fédéral, n’étaient pas ouverts officiellement au moment de la suspension et se retrouvent donc à attendre une décision de la province.

Pourtant, les statistiques démontrent que le Nord de la province est frappé sévèrement par la crise des opioïdes, et le taux de décès liés aux drogues par habitant y est nettement supérieur à la moyenne ontarienne.

Heidi Eisenhauer espère éviter ce qui s’est passé à Windsor, où le centre a été obligé de fermer ses portes en attendant la réponse de la province, ou encore à Hamilton, où le projet a été carrément abandonné par manque de ressources pour encadrer même de façon temporaire la mise sur pied du centre.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Prochaines étapes

Pour l’instant, La Place n’a pas de financement après le 29 février prochain.

Le ministère, qui a suspendu la création des nouveaux centres après un incident de balle perdue près d’un centre de consommation supervisée à Toronto, n’a toujours pas donné de nouvelles à Heidi Einsenhauer. On apprend tout à travers les médias ou à travers nos députés .

Pour la Coalition ontarienne de la santé, la solution passe par une pression maintenue sur le gouvernement provincial.

Natalie Mehra affirme que l’Ontario finance moins que la moyenne canadienne son système de santé. L’Ontario a le tiers de la population du Canada; d’habitude, nous sommes la moyenne. De tomber sous la moyenne canadienne, ça veut dire qu’on est bien derrière les autres provinces.

Ouvrir en mode plein écran Selon Natalie Mehra, le sous-financement en santé en Ontario est une question d’idéologie et non une préoccupation financière. Photo : CBC

Si la nouvelle d’un nouveau financement temporaire peut sembler une bonne nouvelle, Natalie Mehra soutient qu’il faut souligner que ce ne l'est pas nécessairement, parce que ça permet au gouvernement de se déresponsabiliser.

Sur le terrain, les choses sont moins manichéennes. Notre première obligation est envers les utilisateurs de drogues , explique la Dre Emily Groot. En assurant la sécurité de ces personnes, on assure également la sécurité de la communauté, et c’est à nous de trouver comment y arriver.