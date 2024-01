Le quai Alexander, une partie intégrale de l’histoire de Winnipeg, pourrait être démoli

Le quai Alexander pourrait être bientôt démoli. Construit en 1929, ce quai a autrefois joué un rôle important dans le développement de Winnipeg et est l'un des vestiges de l’histoire de la capitale manitobaine.

Le quai en bois délabré et brisé par la glace le long de la rivière Rouge est fermé depuis 2015 en raison des inquiétudes autour de la sécurité structurale. Une évaluation technique déterminera le sort de ce site historique et une démolition complète du quai fait partie des possibilités envisagées.

Je ne peux pas exagérer l’importance qu’il a, je ne peux pas, avec toute son histoire. Le quai est une partie importante de l’histoire de l’histoire de Winnipeg , indique Cindy Tugwell, la directrice générale de Heritage Winnipeg. Les rivières sont un composant important et le quai l’est également , ajoute-t-elle.

Le quai avait été construit avec le soutien financier du gouvernement fédéral au pied de l'avenue Alexander. C'était aussi un lieu de rassemblement important pendant la grève générale de Winnipeg de 1919.

Le quai Alexander est le deuxième quai public construit par le gouvernement fédéral à Winnipeg.

Le premier quai avait été construit en 1915 sur l'avenue Rover, entre les rues Annabella et Syndicate. C'est à cet endroit qu'on débarquait le bois utilisé pour la construction de la future métropole.

Ouvrir en mode plein écran Le peintre Robert Bruce de Winnipeg a réalisé cette œuvre en 1958, montrant le quai Alexander à l'époque où la voie ferrée passait encore et l'hôtel Fort Garry à l'arrière-plan. Photo : La Presse canadienne / Collection de la famille Bruce

Au moment de la construction du quai Alexander, le chemin de fer passait encore près de ce qui est devenu le Waterfront Drive. À l'époque, les navires à vapeur chargés de charbon s'y alignaient avec leur cargaison.

C'est cette plaque tournante qui a fait la différence dans l'économie de la ville , affirme Murray Peterson, un agent du patrimoine à la Ville de Winnipeg.

Dès la fin de sa construction en 1929, le quai Alexander était devenu un point central pour les embarcations fluviales.

Selon M. Murray, les principaux utilisateurs du quai étaient liés à l'industrie de la pêche.

Selon une estimation faite à la fin des années 1930, le Manitoba produisait plus d'un quart de toute la pêche commerciale au Canada. Et bien sûr, ils avaient besoin d'un endroit pour débarquer et se décharger de leurs prises , explique-t-il.

Le quai Alexander a également contribué au développement des régions qui se trouvent dans le nord du Manitoba, grâce aux laquiers qui transportaient du matériel minier.

Ouvrir en mode plein écran Des navires amarrés au quai de l'avenue Alexander sont illustré sur cette photo du journal Winnipeg Tribune de 1932. Photo : La Presse canadienne / Archives et collection digitale de l'Université du Manitoba

Au début des années 50, des marchandises d'une valeur estimée à 2 millions dollars étaient annuellement chargées ou déchargées sur le quai.

Lorsque l'exploitation minière a commencé, il n'y avait évidemment pas de voies ferrées dans cette direction. Ils sont donc revenus à ce qui se faisait depuis le début de la traite des fourrures, c'est-à-dire l'utilisation des rivières et des lacs. Les quais sont devenus un élément important de ce processus , rapporte Murray Peterson.

Il estime que son utilisation a diminué lorsque les réseaux ferroviaires et routiers ont pris le dessus sur le trafic fluvial.

Le quai est devenu un endroit tranquille où l'on pouvait jeter sa ligne et passer un après-midi à pêcher , explique Murray Peterson.

Au cours des dernières années, le quai a été lié à la mort de Tina Fontaine et de Faron Hall, ainsi que les veillées qui y ont été organisées.

La mort de Tina Fontaine a entraîné des actions pour les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues à travers le Canada.

En septembre dernier, le conseil municipal a approuvé un accord permettant à La Fourche de louer le quai pour la somme annuelle de 1 $ pendant les 99 prochaines années.

La Fourche a aussi comme mission d'élaborer un plan d'aménagement et de recueillir des fonds pour le site historique.

L’évaluation technique devrait être terminée au printemps.

