La défenseure fédérale du logement veut la création d’un bureau comme le sien à T.-N.-L.

Inquiète de l'état « désastreux » des logements des communautés inuit, la défenseure fédérale du logement recommande la création d’un bureau d'ombudsman comme le sien à Terre-Neuve-et-Labrador.

Marie-Josée Houle était de passage dans la province, la semaine dernière, pour rencontrer le premier ministre, Andrew Furey, et le ministre provincial du logement, Paul Pike.

Pendant la rencontre, Marie-Josée Houle, accompagnée du président du Nunatsiavut, Johannes Lampe, a demandé à la province de transférer au gouvernement régional inuit la compétence en matière de programmes et de services liés au logement.

Marie-Josée Houle croit que le gouvernement provincial libéral est ouvert à cette recommandation, ainsi qu’à l’idée de créer un poste d’ombudsman comme le sien à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ces rencontres ont lieu à la suite de la publication, en octobre, d'un rapport accablant sur la crise du logement dans le nord du Labrador.

L’analyse déplore l’état des logements des communautés inuit du Nunatsiavut et l'inaction de tous les ordres de gouvernement pour améliorer les conditions.

Après une tournée de la région, en 2022, Marie-Josée Houle a qualifié les conditions de logement de désastreuses . À Happy Valley-Goose Bay, le taux d’itinérance est quatre fois plus élevé qu’à Toronto et à Vancouver. Une personne au Nunatsiavut avait dû brûler des meubles pour chauffer sa maison, tellement l’accès au bois était restreint.

L’obligation des gouvernements en ce qui concerne le logement et les droits de la personne ne s’applique pas seulement au gouvernement fédéral , a-t-elle affirmé en entrevue avec Radio-Canada, vendredi dernier.

Nos recommandations, c’est tangible. C’est un outil pour continuer les conversations et pousser pour les changements au niveau politique et d’investissements , poursuit-elle. Il y a grand besoin pour un tel poste au niveau provincial et au niveau des municipalités.

Le gouvernement fédéral a créé le Bureau du défenseur fédéral du logement en 2019. Il n’existe pour le moment aucun poste semblable dans les provinces. La Ville de Toronto a pourtant un bureau chargé de veiller sur la sécurité des logements.