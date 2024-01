École sur neige : sorties hivernales pour faire bouger les élèves

Pour une deuxième année de suite, l’École catholique Sacré-Cœur de Timmins se donne pour mission de rendre ses jeunes plus actifs. Un programme nommé « École sur neige » a été mis sur pied pour leur offrir de choisir de pratiquer le ski alpin, le ski de fond ou la raquette lors de quatre journées au cours du mois.

Depuis 20 ans, Sylvain Gauthier donne le cours d’éducation physique à cette école intermédiaire.

Il a remarqué un déclin de l'envie de bouger de ses élèves, ce qui a des conséquences sur leurs aptitudes physiques.

Comme enseignant d’éducation physique, il y a des tests standards qu’on fait. Je vois qu’il y a une diminution dans les résultats. Il faut trouver autre chose pour être capables de changer cette tendance-là , affirme cet enseignant de la 5e à la 8e année.

Ouvrir en mode plein écran Passionné de ski de fond, Sylvain Gauthier donne le cours d'éducation physique à l'école intermédiaire. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le fureteur nord-ontarien Consulter le dossier complet Le fureteur nord-ontarien Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La directrice adjointe, Chantalle Lavigne, et Sylvain Gauthier ont jumelé leur passion respective, le ski alpin et le ski de fond, pour créer le programme École sur neige .

Moi, je suis passionné de ski, et je connais les [bienfaits] pour la santé mentale puis la santé physique des élèves et du personnel. Je voulais que tout le monde puisse profiter de la nature et du sport , ajoute Chantalle Lavigne.

Ouvrir en mode plein écran Chantalle Lavigne a trouvé le moyen d'aller chercher le financement à son conseil scolaire pour le financement du programme. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Depuis la création du programme, des élèves se sont aussi découvert de nouvelles passions.

Colton Michaud et Elena Mousseau, toutes deux en 8e année, sont parmi les élèves qui ont maintenant leur abonnement annuel à la montagne de ski alpin locale.

Ça a appris à beaucoup de personnes comment skier , raconte Elena Mousseau, qui n’avait jamais fréquenté la pente de ski avant que son école l’y emmène, l'an dernier.

Maintenant, je viens quasiment chaque week-end avec mes amis , nous indique-t-elle entre deux descentes dans le télésiège.

Ouvrir en mode plein écran Elena Mousseau se dit chanceuse de pouvoir skier avec ses amies qui ne fréquentent pas les pentes de ski la fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Chantalle Lavigne passe la plupart de ses fins de semaine sur la montagne de Timmins et a constaté que certains de ses élèves viennent maintenant avec leur famille.

Publicité

Même un samedi ou un dimanche, elle n’est jamais bien loin pour leur tendre l’oreille et pour les encourager.

Le programme "École sur neige" s’étend aussi la fin de semaine , blague-t-elle.

Lisa Pilon, directrice de l'école, est d’avis que les élèves bâtissent une confiance avec le personnel de l’école en les voyant d’une perspective différente.

Souvent, ça développe des relations qu’on n’aurait pas eues auparavant , précise Mme Pilon, qui n’a pas eu peur d’enfiler ses skis alpins lors de cette journée.

Il nous voit d’un angle différent. Ça nous humanise un peu aux élèves pour leur montrer qu’on très semblables comme eux. On a des loisirs, on a des passe-temps, puis nous aussi, on aime s’amuser.

Depuis la création de ce programme, elle a remarqué les tendances suivantes : diminution de l'anxiété chez les élèves et le personnel, meilleure gestion du comportement et confiance accrue envers le personnel.