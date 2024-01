Il y a davantage de ressources d’appui dans les écoles du N.-B., mais est-ce assez?

Depuis cinq ans, le Nouveau-Brunswick a augmenté significativement son budget et les ressources pour appuyer les enseignants dans ses écoles. Du côté francophone, on compte 28 % plus de ressources. Mais avec l’augmentation constante de la population et la complexification des besoins des élèves, certains craignent que cela ne suffise pas.

Entre 2019 et 2023, le nombre de postes financés par la province est passé de 2711 à 3261 dans le secteur anglophone et de 1080 à 1391 dans le secteur francophone, selon des données obtenues par Radio-Canada. Il s’agit d'augmentations de 20 % et de 28 %.

Les ressources d’appui incluent les orthophonistes, les travailleurs sociaux, les assistants en éducation, les mentors de gestion de comportement, les enseignants-ressources, entre autres.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Ces données ne comprennent que les postes financés, sans tenir compte des postes à pourvoir.

Publicité

Le ministère de l’Éducation a notamment augmenté de 30,8 millions de dollars son budget lié à l’inclusion scolaire en 2023. S'y ajoutent 4,4 millions de dollars pour l'apprentissage de la langue pour les élèves nouveaux arrivants, 2,4 millions pour des interventions auprès d'enfants atteints du trouble de l'autisme et 8,7 millions réservés à des programmes de littératie et de numératie.

Est-ce suffisant?

Si l’augmentation des ressources est bien accueillie au District scolaire francophone Sud, on craint aussi que ce ne soit pas suffisant pour répondre à la demande.

J'aimerais répondre que oui, mais malheureusement ce n'est pas encore suffisant , croit Marie-Josée Lagacé, directrice à l'apprentissage et adjointe à la direction générale du DSFS .

Elle cite l’augmentation de la population, particulièrement dans les régions urbaines, mais aussi la complexité des besoins des élèves.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Josée Lagacé, directrice à l'apprentissage et adjointe à la direction générale du District scolaire francophone Sud. Photo : Radio-Canada

Depuis la pandémie, il y a des besoins surtout au niveau de la santé mentale et il y a des écarts qui ont été créés au niveau des apprentissages.

Selon elle, les ressources restent rares et sont surtout dirigées vers les cas les plus urgents, empêchant de faire certaines interventions préventives chez d’autres enfants.

Publicité

Donc on va surtout s'attarder aux élèves [...] qui ont besoin vraiment d'intervention spécifique spécialisée un à un, de façon fréquente et soutenue, ou qui ont besoin d'une équipe de spécialistes autour d'eux , indique-t-elle.

Du côté du DSFS , la majorité des postes liés à l'inclusion scolaire sont pourvus. Il manque toutefois deux orthophonistes et de deux à trois psychologues scolaires. Selon Mme Lagacé, ces postes sont particulièrement difficiles à pourvoir en milieu minoritaire, entre autres à Fredericton et Saint-Jean.

Même pour l'orthophonie, on a dû aller chercher des compagnies qui travaillent en ligne au privé pour combler les besoins dans certaines de nos écoles , précise Marie-Josée Lagacé.

Des mentors appréciés

Mais tout n’est pas négatif. Marie-Josée Lagacé souligne que les enseignants et les directions d’école apprécient grandement l’apport des mentors en gestion de comportement.

Il n’y en avait qu’une poignée il y a cinq ans, alors qu’ils sont plus de 200 maintenant dans les écoles de la province.

Ouvrir en mode plein écran Certains conflits ou problèmes de comportement d'élèves peuvent être gérés par les mentors. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / eyecrave productions

On commence à voir les effets positifs, puis on commence à voir que ça enlève un certain poids [en classe] , indique Mme Lagacé.

La plupart de ces professionnels ont une formation en travail social et suivent des formations supplémentaires offertes par le district. Selon la province, leur rôle consiste à aider les élèves à développer les compétences et habiletés sociales et interpersonnelles pour bien fonctionner à l’école et en société . Ils travaillent à l'échelle de l'école et pas seulement dans une classe.

De plus, les enseignants sélectionnés pour effectuer les évaluations psychologiques des élèves ont maintenant complété leur formation et sont entrés en poste en décembre, précise le ministère. Ils sont six dans le secteur francophone et 20 dans le secteur anglophone.