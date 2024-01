Un champignon pourrait contribuer à la lutte contre le dendroctone du pin

Des chercheurs de l’Université de l’Alberta ont découvert qu’un champignon pourrait rendre des arbres résistants aux dendroctones du pin, un petit insecte qui cause de grands dommages. Le seul problème, c’est que ce champignon cause aussi d’importants dommages aux arbres touchés.

Le chancre atropellien, un champignon qui se retrouve principalement dans l’ouest du Canada, aurait le potentiel de créer, sur un arbre infecté, des toxines nocives aux dendroctones du pin.

En général, une infection de ce champignon cause un changement du système de défense de l’arbre, comme l'explique l’un des coauteurs de l’étude, Rashaduz Zaman. Dans la plupart des cas, l'infection va rendre l’arbre plus vulnérable aux attaques d'insectes et maladies.

Sur cinq champignons étudiés, quatre ont diminué la résistance des pins tordus albertains aux dendroctones du pin.

Or, durant l'étude, le chancre atropellien s’est révélé efficace pour rendre le pin plus résistant aux attaques du petit insecte perce-bois, qui a déjà ravagé des dizaines de millions d'hectares de forêt canadienne.

Ouvrir en mode plein écran Le petit scarabée est capable de percer l'écorce des arbres et d'extraire la couche qui se trouve entre l’écorce et le bois. Un des signes de la présence de l'insecte est la couleur rougeâtre des aiguilles des pins. La photo a été prise près de Hinton, à l'est d'Edmonton, en 2019. Photo : Gouvernement de l'Alberta

Prévenir plutôt que guérir

Le chancre atropellien est un champignon qui s'attaque au tronc des arbres. Selon Ressources naturelles Canada, il peut provoquer la mort de l’arbre et est particulièrement présent après le passage de feux de forêt.

Rashaduz Zaman croit que les résultats de la recherche sont plutôt un point de départ pour développer un système de gestion des forêts et limiter les ravages causés par l'insecte.

Il ne s’agit donc pas d’infecter des parties de forêt entière avec ce champignon potentiellement mortel afin d’augmenter sa résistance aux petits scarabées.

Ouvrir en mode plein écran Le chancre atropellien peut provoquer un ralentissement de croissance de l'arbre, et même sa mort. L'infection est fatale quand les tiges sont entourées de gros chancres. Photo : Ressources naturelles Canada

Les résultats (Nouvelle fenêtre) (en anglais) montrent plutôt qu’il serait possible d’identifier le profil chimique des arbres résistants à l'insecte, précise Rashaduz Zaman, qui prépare un doctorat en biologie forestière, et ce, en analysant les arbres infectés par le chancre atropellien.

Il s'agit d'une avancée intéressante, selon le professeur en pathologie forestière Richard Hamelin, de l'Université de la Colombie-Britannique.

Selon lui, s’il devient possible d’identifier des arbres moins résistants, il serait imaginable d’utiliser des trappes de phéromones pour essayer d'attirer les insectes vers ces arbres-là, puis peut-être sacrifier ces arbres-là .

Il y voit donc une manière de gérer la propagation de l'insecte.

Il n’existe pas de moyens d’éliminer le dendroctones du pin, indique le spécialiste de la santé des forêts Jakub Olesinski, de Parcs Canada.

Les pesticides ne sont tout simplement pas efficaces. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les contrôler.

Encore loin de la réalité

Pour le professeur, qui porte aussi le chapeau de directeur du département de conservation et sciences forestières à l'Université de la Colombie-Britannique, bien qu’il s’agisse d’une étude intéressante, on est vraiment loin des applications dans la réalité.

Le système de défense de l’arbre ayant été étudié lors d’une attaque du champignon, il est difficile, selon lui, de déterminer quel arbre a le profil pour être résistant aux insectes avant que le chancre atropellien ne commence à faire des dégâts.

Puis, quand il y a une attaque, c'est souvent trop tard.

Les auteurs de l’étude ont tout de même évoqué l’idée de pouvoir développer un outil de diagnostic.