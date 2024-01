Hausse notable du nombre de fugues en centre jeunesse dans Chaudière-Appalaches

Après avoir chuté lors de la pandémie, le nombre de fugues au Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches a plus que triplé depuis 2020 pour atteindre 479 en 2023. Par contre, une baisse est anticipée pour 2024.

Il n’est pas simple pour Michel Gendron, du CISSS de Chaudière-Appalaches, de mettre le doigt sur le problème des fugues en centre jeunesse ou dans les centres de réadaptation dans la région. « C’est difficile d’expliquer de façon très claire la fugue; la fugue est un symptôme. »

Ouvrir en mode plein écran Nombre total de fugues entre 2017 et 2023 en centre jeunesse dans Chaudière-Appalaches. Photo : CISSS de Chaudière-Appalaches

Les raisons pour fuguer varient. Juste le simple fait de ne pas vouloir être ici... [...] Les jeunes ont des difficultés parfois à gérer leurs émotions, un appel qui a mal tourné avec les parents, une mauvaise nouvelle , énumère le coordonnateur au centre de réadaptation et au partenariat avec la communauté.

Certaines périodes sont plus propices aux fugues, avant les Fêtes et à la fin des classes , par exemple.

Ouvrir en mode plein écran Michel Gendron est coordonnateur au centre de réadaptation et au partenariat avec la communauté du CISSS de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On le sait, il y a eu une hausse [du nombre] de signalements. La situation change, [notamment depuis] la pandémie, [ce qui] fait en sorte que nos unités de réadaptation sont à pleine capacité depuis plusieurs années. On est même en débordement pour la clientèle petits.

134 jeunes âgés de 5 à 17 ans se trouvent au Centre de réadaptation de Chaudière-Appalaches dans 14 unités de réadaptation. De ce nombre, 12 se trouvent à Lévis, les deux autres étant à Sainte-Marie.

D’ailleurs, le CISSS de Chaudière-Appalaches lance un appel à la population pour recruter des familles d’accueil. Parfois, [des jeunes] peuvent atterrir au Centre de réadaptation [à cause du] manque de familles d’accueil , explique Michel Gendron.

Définition d'une fugue Une fugue survient lorsqu’un enfant quitte volontairement, et sans autorisation de la personne en autorité, une ressource intermédiaire ou une installation maintenue par un centre jeunesse. Cela inclut les non-retours de sortie autorisée où l’enfant, de façon délibérée et non justifiée, ne respecte pas l’heure prévue de retour. En ce sens, [lors de] toute situation où on ne peut, dans un délai d’au plus une heure, statuer sur la situation de l’enfant, ce dernier est présumé en fugue. Source : ministère de la Santé et des Services sociaux

Chiffres à la hausse

Assise dans un fauteuil de l’unité 3 « L’Oasis » du Centre de réadaptation du CISSS à Lévis, la responsable Marie-Pier Vézina discute avec une jeune fille. Son unité est entièrement composée de filles âgées de 12 à 17 ans.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Pier Vézina est éducatrice spécialisée, un métier qu'elle exerce depuis 14 ans. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Au cours de la dernière année, la proportion de fugues commises par des filles a augmenté. Le total est légèrement plus élevé que celui des garçons depuis deux ans

Toutefois, même lors de fugues, elle souligne que les intervenantes ne sont jamais bien loin.

On va texter, on va leur écrire sur Messenger pour avoir des nouvelles. Le but, c’est de s’assurer qu’ils sont en sécurité [...]. Est-ce qu'il a accès à un toit, à de la nourriture? [...] Le but, c’est la sécurité , explique-t-elle, ajoutant qu’un jeune en fugue peut prendre quelques heures ou quelques minutes avant de donner des nouvelles. Les intervenants sont toujours en communication avec les parents.

On n’envoie pas nécessairement les policiers tout de suite. [...] Une fois qu’ils sont de retour ici, on va s’assurer qu’ils sont en sécurité, qu’ils ont dormi, mangé, qu’ils peuvent se laver, on va faire un bilan de santé, tant psychologique que physique.

Qu’est-ce qui a fait que tu as fugué? Comment peut-on faire différemment pour répondre à ton besoin? Comment peut-on t’accompagner là-dedans sans te mettre en danger?

Les fugues en chiffres

Le nombre de jeunes avec plusieurs fugues à leur actif a aussi augmenté. 83 jeunes sont responsables de la totalité des fugues en 2023, 26 de plus qu’en 2022.

De plus, 40 % des fugues durent moins de deux heures et 90 % des fugues durent moins de 24 heures.

Ouvrir en mode plein écran Vue arrière du Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches à Lévis. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Notre plus gros bassin de fugueurs, c’est vraiment au niveau du groupe d’âge 15-17 ans [...]. Il y a eu une amélioration dans les dernières années de nos fugues plus longues : on est passés d’une dizaine de pour cent à un pour cent , note Julie Boucher, agente de liaison pour le programme de prévention et d’intervention en matière de fugue au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Les intervenants sur place sont là pour accompagner les jeunes et pour les faire cheminer malgré leurs difficultés.

La majeure partie des interventions se passent quand on a tous nos jeunes avec nous : on va être trois ou quatre intervenants, on va travailler les habiletés sociales au quotidien à travers les repas, les activités , explique Marie-Pier Vézina.

La durée de placement en centre jeunesse en Chaudière-Appalaches se situe entre trois et six mois en moyenne, selon le CISSS .

Ouvrir en mode plein écran Des intervenantes jouent au Skip-Bo avec une jeune fille hébergée au Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Partenariat avec les organismes du milieu

Selon Michel Gendron, les organismes communautaires sont aussi sollicités davantage depuis les dernières années par le Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches. On essaie de faire venir nos acteurs communautaires dans nos milieux pour justement tisser ce filet de sécurité-là qu’on souhaite avec nos enfants , affirme-t-il.

Ce dernier mentionne que depuis la pandémie, il y a certains éléments qu'on voit davantage. L’anxiété en est un. On voit aussi beaucoup plus d'éléments au niveau du trouble alimentaire .

Je veux que notre jeune de Thetford, s’il retourne dans son milieu, soit capable d'identifier son travailleur de rue facilement.

Julie Boucher donne l’exemple des Grands Frères et Grandes Sœurs des Appalaches, un programme en prévention de la fugue .

On procède à un jumelage, on choisit des adultes qui ont des intérêts communs avec les jeunes et ils peuvent partir en activité avec eux […], un adulte supplémentaire significatif duquel le jeune peut s’inspirer.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches a sa propre école sur son site de Lévis, où des jeunes hébergés dans des unités peuvent poursuivre leurs études. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Des chiffres à la baisse?

Les problèmes sont nombreux, mais les données préliminaires du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) laissent présager une baisse du nombre de fugues cette année.

246 fugues ont été répertoriées au CISSS de Chaudière-Appalaches entre le 1er avril et le 31 octobre 2023.

Ouvrir en mode plein écran Le mur qui sert au «petit rituel de départ» pour les jeunes qui quittent le centre. Chacun y étampe sa main avec de la peinture. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Bien visible dans un corridor du centre à Lévis, cette phrase est inscrite sur un mur : Chaque jour est une nouvelle chance d’y arriver. Des mains de jeunes qui ont quitté le Centre y sont bien visibles, étampées au mur avec des couleurs différentes et la date de sortie de chacun.

Comme quoi leur passage ici est terminé, leur apprentissage va se poursuivre ailleurs , lance Marie-Pier Vézina, touchée par le parcours de tous ces jeunes qu'elle a côtoyés au fil des ans.