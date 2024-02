Des Afro-Canadiens appellent à intégrer l’histoire des Noirs dans le programme scolaire

Alors que les Noirs sont présents en Saskatchewan depuis le 19e siècle, leur contribution dans la province reste méconnue. D'origine diverse et variée, ils travaillent pour l’introduction de leur histoire dans les programmes scolaires de la province.

Christian Mbanza, enseignant à la Division scolaire catholique de Regina, estime qu'il est temps de reconnaître la contribution des Noirs dans la province.

Christian Mbanza, professeur à la Division scolaire catholique de Regina, enseigne l'histoire de quelques pionniers noirs à ses élèves. Photo : Radio-Canada / Wendyam Valentin Compaore

Nous avons besoin d'être représentés dans les [programmes] de la Saskatchewan. Ça fait longtemps que nous sommes ici, nous avons des racines ici et nous avons nos écoles, et la représentation de la population noire est nécessaire , explique-t-il.

M. Mbanza enseigne l’histoire de quelques pionniers noirs à ses élèves, de façon volontaire. C’est pourquoi il plaide pour une diffusion dans toute la province. Selon lui, c’est aussi une occasion de lutter contre le décrochage scolaire des jeunes Noirs.

Le Canada est une mixité culturelle. Certains enfants de la communauté [noire] à un certain niveau abandonnent les études et, en leur montrant des exemples de héros noirs, leur histoire, cela leur permet de rêver, de se dire qu’ils pourront être comme ces personnages , explique M. Mbanza.

D’habitude, lorsqu'on parle de l’histoire des Noirs, c’est essentiellement basé sur les États-Unis, des personnages comme Martin Luther King et Malcom X, mais pourtant, il y a des Canadiens noirs qui ont participé à l'édification de nos communautés. Dans mes cours, j’explique aux élèves aussi comment était l’Afrique avant l’esclavage, avant la colonisation.

Des élèves se tiennent devant l'école d'Amber Valley construite en 1913. Photo : Archives Glenbow

Ainsi, les enfants auront l'occasion de lire les romans, les livres écrits par les Noirs, de connaître la contribution des Noirs scientifiques dans tous les domaines, de connaître Mathieu Da Costa, considéré par les historiens comme le premier Noir à avoir visité le Canada , soutient-il.

En Colombie-Britannique, le ministère de l'Éducation encourage les commissions scolaires, mais sans les y obliger, à initier les élèves au Mois de l'histoire des Noirs ou à le souligner dans les écoles en février. Carol LaFayette-Boyd, une Afro-Canadienne et descendante d’immigrants américains, voudrait des changements en Saskatchewan.

Je me suis intéressée à l'histoire et j'ai découvert que ces gens travaillaient depuis des années pour que l'histoire des Noirs soit intégrée dans l'enseignement , soutient-elle.

Elle indique que depuis quelques années, un groupe de la communauté noire est en discussion avec la province.

Nous voulons une histoire canadienne qui parle de l'expérience des personnes d'ascendance africaine et pas seulement de l'histoire des Noirs, de l'esclavage et de l'arrivée de ma famille en 1905, 1906, 1910 et autre. Nous voulons que cette histoire soit présente dans tous les domaines.

Elle dit qu'elle a bon espoir de voir ce rêve se réaliser.

Un groupe d'enseignants a travaillé avec le ministère de l'Éducation et au cours des deux dernières années. Il y a une suspension en ce moment, mais j’ose espérer que cela va reprendre vite et que cela va se concrétiser très bientôt. Ça fait plus de 50 ans que j'attends que ça se réalise , ajoute Carol LaFayette-Boyd.

Mme LaFayette-Boyd ajoute que, dans les domaines tels que l’art, les mathématiques entre autres, il y a une belle contribution des personnes d'ascendance africaine et que ce sont des choses qui méritent d'être connues.

Carol LaFayette-Boyd, directrice générale du Saskatchewan African Canadian Heritage Museum Inc. Photo : Site internet du Saskatchewan African Canadian Heritage Museum Inc.

De son côté, le ministère de l'Éducation provincial explique dans un courriel que les programmes scolaires de la Saskatchewan offrent aux élèves de multiples occasions de se familiariser avec l'histoire des Noirs .

Au niveau primaire, les élèves discutent de la diversité culturelle au sein de la famille, de la classe et des communautés et peuvent apprendre ce qu'est le racisme à partir des expériences des membres de la communauté locale , précise le ministère.

Il ajoute que, au cours des années intermédiaires, les élèves apprennent les origines de la diversité culturelle canadienne et l'influence de l'immigration sur l'identité du Canada.

Au niveau secondaire, les élèves ont la possibilité d'explorer des sujets liés à l'histoire des Noirs, tels que les droits de la personne et la mondialisation.

En juin 2020, des élèves noirs de la Saskatchewan ont aussi lancé une pétition dans laquelle ils demandent aux autorités scolaires d’introduire l’éducation contre le racisme et l’histoire des Noirs dans le programme scolaire de la province.

Ce groupe est constitué de personnes qui disent avoir été la cible de divers actes racistes durant leur parcours scolaire.