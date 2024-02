Seringues, condoms et bouillon de poulet

Il est près de 23 heures. Dans les locaux de l'organisme L'Anonyme situé dans l'est de Montréal, les équipes d'intervention se préparent pour leur quart de nuit.

Tuque grise sur la tête, queue de cheval et boucle d’oreille en forme de croix, l'intervenant Michael Engelmann fait chauffer de l'eau pour offrir du café, du chocolat chaud et du bouillon de poulet à ceux qui monteront à bord de l'autobus de l'organisme.

Un autobus scolaire réaménagé qui sert à distribuer du matériel d’injection, d’inhalation ou de protection et qui est aussi un lieu d’intervention psychosociale.

Sa collègue Laurianne Tremblay, elle, prend les messages laissés par les usagers, c'est ainsi qu'on appelle ceux qui utilisent les services. Depuis la pandémie, les intervenants se déplacent sur appel selon les demandes.

Dans le petit entrepôt, les deux intervenants préparent ensuite le matériel pour la nuit.

On distribue des boîtes de seringues, des ampoules d'eau, des garrots, des tubes qu'on appelle des Pyrex pour le crack et des pipes à cristal. Il y a aussi le matériel de protection, les condoms et le lubrifiant.

Les gens consomment différentes drogues, mais surtout du crack, du crystal meth ou du fentanyl , énumère Michael.

À la rencontre des usagers

Ouvrir en mode plein écran L'intervenante Laurianne Tremblay conduit l'autobus de L'Anonyme afin d'offrir du matériel de consommation sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Laurianne s’installe derrière le gros volant de l'autobus. Le moteur gronde et c'est parti! Du haut de ses 24 ans, la diplômée en sexologie va conduire cette nuit pour permettre à Michael de répondre à mes questions.

Âgé de 32 ans, il a étudié en psychologie avant de travailler pour L'Anonyme. J'ai fait trois ans de doctorat, mais je voulais être plus dans la game! dit celui qui est passionné par son travail.

Le premier arrêt se fait dans une rue commerciale. C’est un homme grisonnant dans la cinquantaine qui entre dans l’autobus. Pendant que Laurianne prépare les nombreuses boîtes de seringues qu'il a demandées, Michael discute avec lui.

As-tu besoin d’une trousse nalox? Des tests fent? lui demande l'intervenant.

Il veut savoir si l'usager a besoin d’une trousse de naloxone, ce médicament qui permet de renverser temporairement les effets d’une surdose d’opioïde, et s’il possède des bandelettes pour détecter la présence de fentanyl dans la drogue. Les intervenants en distribuent aux usagers pour prévenir les surdoses.

L'homme décline l'offre. Il a déjà tout ça chez lui et assure qu'il n'y a pas trop de fentanyl dans le quartier. C'est une bonne affaire! On n'aime pas trop ça nous ici! dit-il.

À L'Anonyme, on ne demande que les initiales et la date de naissance des usagers. C'était ma fête il y a quelques jours , dit spontanément JC. Sans hésiter, tous lui souhaitent un joyeux anniversaire. Il sourit et repart avec des sacs poubelles remplis de matériel d'injection.

Dans la chaleur de l'autobus

Ouvrir en mode plein écran Les intervenants Laurianne Tremblay et Michael Engelmann en discussion avec les usagers de l'autobus L'Anonyme. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

C'est reparti! Deux femmes ont donné rendez-vous aux intervenants dans un autre quartier de la ville. Elles entrent dans l’autobus et s’assoient. Elles n’ont plus d’appartement. Cette nuit, elles dorment à l’hôtel, une chambre payée par un client.

Ce n'est pas parce qu’on ne veut pas travailler, c’est parce que c’est mort partout! dit l'une d'entre elles.

Sans gêne, elles racontent qu’elles n’ont plus de clients parce que, selon elles, la prostitution a moins la cote après le temps de Fêtes et en période d’inflation.

Le monde a moins de budget, les Fêtes coûtent cher. La vie économique aussi. Il y a beaucoup de clients qui demandent : peux-tu me faire ça moins cher? , dit la femme au manteau brun velu.

D'autres demandent : est-ce que je peux te donner 40 piasses pour une pipe de 15 minutes au lieu de 60? Franchement, quand tu vas au dépanneur et que ton pain coûte 3,60 $, est-ce que tu demandes au gars si tu peux lui donner trois piasses? s'insurge l'autre.

Les deux femmes, qui ne se quittent jamais depuis quelques années, se promènent de ville en ville selon la demande. Elles se préparent à partir pour Fermont dans les prochains jours. Elles aimeraient ne plus consommer, mais ce n'est pas facile.

Des journées, ça roule bien, on a de l'argent. Le lendemain, t'as rien à manger. Le crack, c’est la drogue du diable! soutient la plus énergique.

Pour le moment, elles sont venues chercher des tubes et du lubrifiant tout en sirotant un bouillon de poulet.

Ça nous fait du bien! Ici, on se sent bien. On ne se sent pas jugées, c’est comme une maison, c’est amical.

Ouvrir en mode plein écran L'intervenant Michael Engelmann distribue du matériel de consommation à une usagère. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

La réduction des méfaits

Pendant la nuit, le téléphone n’a pas dérougi. La liste des usagers qui veulent du matériel s'allonge.

Cette nuit, un usager a appelé plusieurs fois. Il veut consommer avec du matériel propre et juge que l'autobus n'arrive pas assez rapidement. Il est en manque , m'expliquent les deux intervenants, qui doivent s'adapter à ce genre de situation sans craindre pour leur sécurité.

Chaque fois, les interventions se font avec respect et compassion. L’objectif n’est pas de convaincre les usagers d’arrêter de consommer : c'est plutôt une approche de réduction des méfaits, c’est-à-dire de minimiser les conséquences négatives de la consommation de drogue ou du travail du sexe.

Un travail qui n’est pas toujours bien compris. J'ai eu des commentaires comme quoi on incite les gens à consommer. Plus vous donnez du matériel, plus les gens consomment et vont tomber en overdose. C'est donc de déconstruire les mentalités. On a des bacs de récupération, il y a donc moins de seringues dans les rues et moins de maladies transmises aussi , se défend Michael.

Ouvrir en mode plein écran Distribution de matériel de consommation dans l'autobus de L'Anonyme. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

L'organisme sauve même des vies , ajoute l'intervenant. Il prend l'exemple d'une femme qui, lors d'une overdose, s'est dirigée vers l'autobus qu'elle avait reconnu. C'était l'an dernier, Michael venait d’être embauché.

Elle s’est effondrée devant l’autobus. On a pris la bonbonne d'oxygène, on l’a ventilée et je crois qu'on lui a donné du naloxone. La personne a survécu. Ce qui m’a vraiment frappé, c’est que dans un moment total de détresse, elle est venue voir l’autobus , raconte-t-il.

Il est environ 3 h 30 quand une femme entre dans l’autobus avec son chien. Elle a besoin de condoms et de tubes pour sa consommation de crack.

Dans cette froide nuit d'hiver, elle accepte volontiers un bouillon de poulet. La discussion est facile avec cette femme qui voue un amour inconditionnel à son animal de compagnie.

Je ne peux pas imaginer quand il va mourir. C'est mon bébé d'amour. Le bébé d'amour à maman! dit la femme avec affection à son chien.

Michael l'accompagne au bas de l'autobus puisqu'elle a mal aux genoux. Elle disparaît ensuite dans l'un des appartements d'une rue de la ville faiblement éclairée.

Lorsque le moteur se remet à gronder, c'est pour me déposer au bureau. Michael et Laurianne en profitent pour prendre une pause rapide avant de reprendre la route... Il y a encore bien des usagers à desservir avant la fin de la nuit.

Ouvrir en mode plein écran L'intervenant Michael Engelmann accompagne une usagère. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

L’Agence de la santé publique du Canada a enregistré près de 41 000 décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes entre janvier 2016 et juin 2023 au pays. La majorité des décès ont eu lieu en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, mais les autres provinces ne sont pas épargnées.