Donner une deuxième vie aux peintures oubliées

Redonner une deuxième vie à des peintures oubliées, c’est la mission que s'est donnée Josh Harnack, un artiste d’Edmonton.

Des chats, des paysages marins, des montagnes et même des clowns : dans l'atelier de l'artiste, plus de 6000 peintures à l'huile s'entassent. La plupart d'entre elles ont été peintes en Corée du Sud pour une production de masse. Josh Harmack en a fait l'achat sur Marketplace.

Je me suis dit : qui d’autre que moi va faire quelque chose avec 6000 peintures à l’huile?

Rendre les arbres vivants, intégrer un monstre tentaculaire, l'artiste prend des éléments de la peinture existante qui s’inscrivent dans le réalisme pour les rendre surréalistes.

Tout le monde a une peinture chez soi qui a besoin d’un petit quelque chose, et sans ce petit quelque chose, elle va terminer aux poubelles , dit-il. Josh Harnack espère ainsi donner un second souffle à ces œuvres pour qu'elles se retrouvent à nouveau sur le mur de quelqu’un dans encore 30, 40 ou même 50 ans.

Le plaisir, au centre de son processus artistique

Je me surprends moi-même avec chaque peinture , note Josh Harmack qui est parfois craintif avant de commencer à peindre, de peur de gâcher une peinture.

C’est un peu comme quand tu es un enfant et que tu regardes les nuages et que tu essayes de faire des formes à partir [de ces derniers]. Je fais la même chose, mais avec des peintures.

Il prend plaisir à découvrir ce que son art devient. Ce processus artistique lui a appris à ne pas trop prendre les choses au sérieux. Ça me permet de sortir de ma tête et d’apprendre à jouer et avoir du plaisir , dit-il.

Il espère pouvoir partager cette joie avec son public : Je veux vraiment juste mettre un sourire sur le visage des gens.

Bonifier sans effacer

Josh Harnack travaille à partir de la scène, des couleurs et de l’éclairage de la peinture existante. L'artiste a déjà créé un monde pour moi , note-t-il. Cette technique est moins intimidante que de travailler à partir d'un canevas blanc, qui offre des possibilités illimitées.

Que ce soit une forme ou encore une expression, un élément des œuvres saute aux yeux de Josh Harnack. Parfois, l’artiste a une idée très précise de ce qu’il veut faire, et d’autres fois, non. Dans tous les cas, je me lance , dit-il.

C’est un ajout subtil que l’on ne remarque pas tout de suite, il faut regarder une seconde fois , dit-il.

Cependant, il veille à ce que ces ajouts s’inscrivent dans le travail de l’artiste précédent. J’essaye de trouver un équilibre entre compléter le travail [de l’artiste] et le fait de l’agrémenter avec mes propres ajouts .

Il espère que les spectateurs tentent de deviner ce qui vient de lui et ce qui vient de l’artiste original.

Josh Harnack appose sa signature à côté de celle de l’artiste de l’œuvre originale. Il souligne l’importance que celle-ci reste apparente, étant donné qu’il utilise leur art.

