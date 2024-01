L’innovation beauceronne au service d’un meilleur bilan carbone en transport

EN MODE SOLUTIONS – La vie n’est pas toujours facile pour un camion semi-remorque réfrigéré qui circule sur les routes glacées et abîmées du continent américain. Avec le temps, l’eau s’infiltre, le fourgon perd de sa capacité isolante, et les thermopompes consomment plus de diesel pour réfrigérer la cargaison.

[La remorque] absorbe l'eau parce que souvent, il y a des impacts dans les murs, il y a de l'eau sur les routes, qui va rentrer par le plancher. L'eau se ramasse dans l'isolant.

Comme le camion devient ainsi plus lourd, il faut alors planifier plus de voyages pour transporter la même quantité de produits frais ou congelés, afin de respecter les limites de poids permises sur nos routes.

Place au polyuréthane

Pour remédier au problème, l'entreprise Manac a mis ses ingénieurs à contribution afin de développer une technologie innovante.

En mode solutions Consulter le dossier complet En mode solutions Consulter le dossier complet Suivre Suivre

L’uréthane giclé, l'isolant qu’on appliquait auparavant, est remplacé par des panneaux de polyuréthane, un peu comme ceux utilisés dans l’industrie de la construction. La densité qu'ils devront avoir est calculée pour offrir une résistance mécanique et une capacité isolante optimales.

L’efficacité de la nouvelle technologie dépend aussi de la façon dont les panneaux sont découpés, assemblés, collés et appliqués, selon Rodrick Levesque, vice-président ingénierie et innovation chez Manac. Les joints, la façon dont les panneaux sont placés ensemble, la façon dont chaque matériau est intégré jouent aussi dans l'équation. On trouve des solutions à chacune des étapes de développement du produit pour limiter les pertes de chaleur de chaque pont thermique.

Ouvrir en mode plein écran Les panneaux de polyuréthane ont remplacé l'uréthane giclé dans les fourgons réfrigérés de Manac. Photo : Radio-Canada / Claude Bernatchez

Le prototype construit a été mis à l’épreuve par un transporteur qui fait l’aller-retour entre Québec et Labrador City une fois par semaine. Dès le début, on note des gains en consommation d’énergie. Le conducteur apprécie la solidité et la rigidité de la remorque qui tient mieux la route.

On cherchait à faire une évolution de produit, puis plus on avançait dans le projet, plus on se rendait compte qu'on avait une révolution entre les mains.

Ouvrir en mode plein écran Le plus important fabricant de remorques au Canada vise à améliorer la performance environnementale de ses fourgons réfrigérés. Photo : Radio-Canada / Claude Bernatchez

Manac Fabrique 7000 remorques par année (fourgons fermés, fourgons réfrigérés, remorques à plateaux et fardiers).

Possède cinq usines (Saint-Georges, Laurier-Station, Val-des-Sources, Penticton en Colombie-Britannique et Oran au Missouri)

Emploie 1500 travailleurs dont 900 à l'usine de Saint-Georges

Validation du procédé

Manac a entre les mains une analyse indépendante réalisée par le Centre international de référence sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG). Elle a été en partie financée par le Fonds Écoleader du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) qui encourage des entreprises à adopter de meilleures pratiques écoresponsables.

Ouvrir en mode plein écran L'intérieur d'une remorque réfrigérée sur la chaîne de montage de l'usine Manac, à Saint-Georges. Photo : Radio-Canada / Claude Bernatchez

L’analyse permet d’évaluer la performance environnementale du produit sur l'ensemble de son cycle de vie et de comparer l'ancien procédé d’isolation et le nouveau. C’est dans sa phase d’utilisation que les gains sur l'empreinte carbone sont les plus importants.

En début de vie et en hiver, quand le besoin en réfrigération est moindre, les gains sont modestes. Les différences sont de l’ordre de 2 % explique Flavien Binet, analyste au CIRAIG . Par contre, quand on va en mode congélation en été, et au bout d'une dizaine d'années de vie, là on arrive à des différences de 40 à 45 %.

Le Fonds Écoleader Administré par le Fonds d’action québécois pour le développement durable.

Oriente et soutient les entreprises québécoises dans l’intégration de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.

23 M $ versés à 1600 entreprises depuis la création du fonds en 2018-2019. Source : FAQDD

D’autres innovations vertes à venir

À en croire les idées qui trottent dans la tête de l’ingénieur Rodrick Levesque, les remorques continueront de contribuer à l’amélioration du bilan carbone de l’industrie du transport. Elles seront intelligentes en fournissant, en direct, plus de données sur les performances de leurs différentes composantes. Des panneaux solaires seront installés sur la surface des toits et des parois latérales des fourgons pour alimenter les systèmes de réfrigération ou les essieux électriques d’aide à la propulsion.

Ouvrir en mode plein écran Rodrick Levesque, vice-président, Ingénierie et innovation chez Manac. Photo : Radio-Canada / Claude Bernatchez