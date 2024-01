La Ligue des Noirs du Québec affirme que les policiers de Montréal ne peuvent en aucun cas, de manière légitime, arborer ou utiliser l’écusson Thin Blue Line (TBL), un symbole que l'organisme associe au « racisme, à la xénophobie et à la haine ».

Le métier de policier est public. Être policier signifie être au service de la population, de toutes les populations , lance le président de la Ligue des Noirs, Max Stanley Bazin, en reprenant le leitmotiv utilisé dans toutes les communications du directeur actuel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher.

M. Bazin a tenu à réagir à notre reportage qui mentionnait que la police de Montréal a en main les conclusions d'un comité éthique interne sur le Thin Blue Line depuis juin 2022, mais qu’aucun directeur depuis ce temps n’a pris de décision sur la légitimité du port du symbole pour les policiers de la métropole.

Être policier est un privilège et non un droit. Si certains policiers ne se sentent pas capables de servir l'ensemble de la population en n'arborant pas des symboles associés au racisme et à la xénophobie, ils devraient quitter tout simplement la police et faire autre chose , affirme le président de la Ligue des Noirs.

Ouvrir en mode plein écran L'écusson «Thin Blue Line» peut avoir plus d'une signification. (Photo d'archives) Photo : thethinbluelinecanada.ca

L’écusson Thin Blue Line, qui présente un drapeau du Canada noir et gris traversé d'une ligne bleue, peut avoir plusieurs significations. Pour certains membres des forces de l’ordre, porter l’écusson est un hommage aux policiers morts en service, mais cet insigne peut, pour d’autres personnes, avoir une connotation raciste, puisque le symbole a aussi été récupéré par des groupes d’extrême droite.

Cette association du symbole Thin Blue Line au racisme est partagée par Frédéric Boisrond, qui a été conseiller spécial auprès de la haute direction du SPVM de 2020 à 2022.

Publicité

Le mandat de M. Boisrond consistait à apporter des changements organisationnels à la police de Montréal, après le dévoilement par l'ancien directeur Sylvain Caron d'un rapport dévastateur sur le profilage racial.

Le symbole Thin Blue Line est contaminé à tout jamais. Il a été récupéré par le Ku Klux Klan et des groupes suprémacistes blancs durant la manifestation Unite The Right à Charlottesville, en août 2017. C'est très grave , analyse Frédéric Boisrond.

Le sociologue rappelle que plusieurs symboles forts ont été pervertis dans l'histoire moderne. Il donne l'exemple de la croix gammée récupérée par le régime nazi durant la Deuxième Guerre mondiale, dont l'origine était religieuse en Asie du Sud-Est.

À la fin de 2023, j'ai personnellement indiqué au directeur Fady Dagher que, peu importe comment il tournait la situation pour trouver un compromis, il n'y avait pas de voie de passage pour faire accepter le symbole Thin Blue Line par les communautés culturelles.

Ouvrir en mode plein écran Frédéric Boisrond est un sociologue de formation qui a conseillé trois directions du SPVM depuis 2020 sur les questions de profilage racial et de changements organisationnels. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On ne peut être policier et faire la promotion de la haine, de la xénophobie et du racisme sous quelque forme que ce soit. Le problème fondamental avec certains policiers est qu'ils oublient que leur devoir est de servir et non d'imposer leur vision , tranche Max Stanley Bazin.

Publicité

Frédéric Boisrond souhaite qu'une décision soit prise à court terme à la police de Montréal.

Les policiers ont tout à fait le droit d'exprimer leur solidarité à leurs collègues. Mais je pense qu'ils doivent trouver un autre symbole pour le faire , affirme M. Boisrond, qui est toujours consulté à l'occasion par le SPVM .

Rappelons que des partis d'opposition à l'Assemblée nationale ont également demandé au ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, d'intervenir pour mettre fin à cette impasse.