Des concerts de musique classique invités dans des maisons privées à Halifax

La maison de Carmen Morand à Halifax, en Nouvelle-Écosse, vibre au son du piano à queue qui trône dans son salon. Deux pianistes professionnelles y enchaînent du Mozart, du Brahms, du Fauré, du Dvorak et du Kapustin. Elle accueille un concert pour piano à quatre mains devant une trentaine de personnes assises sur les chaises qui ont remplacé le sofa et la table à manger.

C'est la vraie musique pour moi quand elle est dans des petits groupes comme ça avec [un petit public]. On sent la réaction des gens tout de suite. C'est immédiat. C'est très, très agréable , dit avec enthousiasme Carmen Morand.

Elle a mis quelques jours à préparer sa maison pour le spectacle. En plus des meubles à déplacer, elle a prévu un goûter : sandwichs, fromage, fruits, légumes et chocolats pour l'après-concert. Il y a du vin aussi.

Ça me tient tellement à cœur! Je ne peux pas être plus heureuse qu'à faire du bénévolat comme ça! C'est magnifique , s'exclame-t-elle.

Carmen Morand, passionnée de musique, a un piano à queue dans son salon. Elle a enseigné le piano pendant 40 ans.

Si près des pianistes

Dès les premières notes, la musique opère son charme. Les spectateurs admirent le concert qui se déroule sous leurs yeux, si près, qu'ils voient les partitions, les doigts, la communication entre les musiciennes.

Quand on est près comme ça, on entend les musiciens respirer. On les sent bouger. On les sent réagir eux-mêmes à la musique qu'ils jouent.

Claude Renaud et Marie-France Breton se sont assis le plus près possible des pianistes pour admirer leur talent.

Marie-France Breton et Claude Renaud sont de nouveaux adeptes des concerts à domicile parce qu'ils coûtent moins cher qu'en salle et parce que le couple peut enfin s'asseoir aux premières loges.

Fantastique! C'était la première fois que je pouvais écouter et voir des pianistes d'aussi près. C'était magique de les voir se déplacer sur le piano , lance Marie-France Breton.

L'expérience est toute aussi captivante pour les musiciennes.

C'est une occasion spéciale pour nous de jouer dans une maison comme ça. On fait plus la connexion avec [le public], avec la musique. Tous les sons, toutes les petites choses et l'énergie [du public], c'est vraiment différent que de jouer sur une plus grande scène , confie la pianiste Cindy Thong.

Dix saisons

C'est déjà la dixième saison de musique classique à domicile pour Innerspace Concerts qui a présenté ses premiers concerts en 2015. Son fondateur et directeur artistique, Jack Chen, est ravi du résultat.

J'en suis très fier. C'est une aventure incroyable. Ça me motive à continuer , dit-il.

Le directeur artistique et fondateur de Innerspace Concerts, Jack Chen, programme des saisons de musique classique à domicile depuis 2015 dans la Municipalité régionale d'Halifax.

Jack Chen, lui-même musicien professionnel à la flûte traversière, programme des concerts variés avec, entre autres, des quintettes à vent, des quatuors à corde ou encore du chant.

Il affirme que des initiatives musicales du genre existent ailleurs au pays, mais que peu d'entre elles sont aussi élaborées que les saisons qu'il organise. Innerspace Concerts planifie près de huit concerts à domicile par saison, sauf cette année : il y en a dix pour la dixième saison.

Tiens, au dernier concert ici, Jack jouait de la flûte accompagné d'un violon alto et d'une harpe. C'est quelque chose une harpe. Je disais à tout le monde qu'il y a une harpe dans ma maison! C'est gros une harpe. C'est énorme. C'est beau , explique Carmen qui ouvre les portes de sa maison pour une cinquième fois à Innerspace Concerts.

Jack Chen joue de la flûte traversière accompagné d'une harpiste et d'une altiste lors d'un concert précédent chez Carmen Morand.

Rencontre avec les pianistes

Le spectacle terminé, tout le monde se déplace à la cuisine pour manger et rencontrer les musiciennes.

C'est rare qu'on rencontre les musiciens après. C'est très rare. Il n'y a pas vraiment d'opportunité après les concerts , dit Marie-France Breton, enchantée de pouvoir discuter avec les pianistes.

Claude Renaud, tout aussi enthousiaste, est allé discuter avec Cindy Thong.

Je voulais la féliciter pour sa prestation. Elle m'a expliqué qu'elle joue du piano à deux depuis à peu près un an et demi. On dirait que les musiciens veulent profiter du public qui est tout près d'eux pour améliorer l'expérience , relate Claude Renaud.

Les spectateurs ont laissé leurs bottes à la porte.

Carmen Morand remercie les pianistes, les spectateurs et Jack Chen. Alors que la maison se vide, elle sait déjà qu'elle veut accueillir un autre concert.

Entre-temps, d'autres maisons vibreront au son de la musique classique à Halifax.