Difficile de se déplacer en hiver lorsqu’on est en situation de handicap

Alors que les déplacements par beau temps représentent déjà un défi, « quand il y a de la neige, c’est encore plus difficile », témoigne Brad Barko, qui utilise un fauteuil roulant électrique depuis 30 ans.

Des déplacements difficiles

Des déplacements de quelques mètres deviennent une épreuve lorsque les trottoirs sont glacés ou enneigés. L’an dernier, Brad Barko, qui demeure au centre-ville d’Edmonton, s’est retrouvé coincé en traversant la rue, car toute la neige était entassée en bas du trottoir. Le trottoir était tellement slushy que j’ai dû prendre la route, alors qu’il était 18 h 30 , raconte-t-il.

En raison du danger que présente le fait de se déplacer, des personnes en situation de handicap préfèrent éviter de sortir.

Cela signifie qu’elles ne peuvent peut-être pas avoir accès à leurs médicaments et qu’elles ne peuvent pas se rendre à leurs rendez-vous.

À Calgary, Nabeel Ramji, qui se déplace en fauteuil roulant électrique, explique qu'il tient compte des conditions météo lorsqu'il prévoit ses déplacements. Cela peut être un défi , souligne le cofondateur de Pedesting, une application qui permet aux personnes à mobilité réduite de faciliter leurs déplacements à Calgary en les informant des chemins les plus accessibles et les plus sécuritaires.

L’importance de déneiger

Brad Barko note à quel point il est important de déneiger les trottoirs et les arrêts d’autobus. À Edmonton et à Calgary, cette responsabilité est partagée entre la Ville et les propriétaires.

Les Calgariens ont l'obligation de déneiger et de déglacer la partie du trottoir qui borde leur propriété dans les 24 heures suivant l'enneigement.

Toutefois, la professeure agrégée Victoria Fast, du Département de géographie de l'Université de Calgary, note que la Ville applique peu ce règlement. Cette année, aucun constat d'infraction n'a été remis jusqu'à présent. L'an dernier, le nombre total d'infractions était de neuf. La Ville affirme privilégier une approche éducative et ne donner des infractions qu'aux récidivistes.

À Edmonton, le déneigement de certains arrêts d'autobus est de la responsabilité du propriétaire adjacent. Un manquement pourrait occasionner une amende de 100 $.

Nabeel Ramji ajoute qu'il est important de ne pas pousser la neige sur les trottoirs, puisque les accumulations rendent les déplacements encore plus complexes.

Je peux avoir assez peur, particulièrement quand je suis seul.

Des trottoirs mal déneigés près du Rouleauville Square, à Calgary, compliquent leur utilisation.

Il aimerait qu'il y ait plus d'information donnée en temps réel, ce qui aiderait les gens à mieux se déplacer à l'extérieur. Il invite le public à communiquer le 311 pour dénoncer des endroits mal déneigés.

La Ville de Calgary souligne qu'elle peut déployer une équipe pour déneiger la partie du trottoir si celle-ci représente un risque pour la sécurité publique. Les frais de l'opération pourraient être facturés aux propriétaires fautifs. Le même service est offert à Edmonton.

Cette réalité ne touche pas seulement les grandes villes. On croit que c'est mauvais en ville, mais c’est encore pire dans les régions rurales , souligne Brad Barko.

L’importance de la sensibilisation

Brad Barko appelle les villes à améliorer le déneigement et souligne que la population peut aussi contribuer à aider les personnes en situation de handicap. De petits gestes simples changent la donne , comme déneiger l’entrée de son voisin, souligne-t-il.

Tout le monde doit faire partie de la solution pour bâtir des villes plus accessibles en hiver et tout au long de l’année.

Victoria Fast affirme que les conditions hivernales s'ajoutent aux barrières qui sont déjà présentes dans l'environnement des villes, liées aux normes de conception, aux politiques et au code de construction.

Elle souligne que ce n’est pas seulement aux villes, mais aussi aux entreprises, de faire un pas vers l'avant. Les établissements scolaires doivent également intégrer le handicap dans leur programme d’études.

Ainsi, quand nous formons des professionnels en urbanisme, en design, en architecture, en transport ou en ingénierie, ils vont comprendre, reconnaître et inclure les perspectives des personnes en situation de handicap , souligne-t-elle.

Selon Brad Barko, le manque de connaissance au sujet de la réalité des personnes en situation de handicap est l'une des raisons pour lesquelles les choses ne changent pas. On doit exposer les gens à cette réalité , dit-il. Il a lancé son entreprise appelée Disability Accessible by Design, une firme de consultation qui vise à rendre les entreprises ainsi que les villes plus accessibles.