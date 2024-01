Des agents spéciaux remplaceront bientôt certains policiers d’Ottawa qui passent parfois des heures à attendre des personnes appréhendées qui sont évaluées à l'hôpital en vertu de la Loi sur la santé mentale.

L’idée est soutenue par au moins un expert en santé mentale qui espère que les nouvelles recrues recevront la formation dont elles ont besoin.

À l’heure actuelle, deux policiers assermentés doivent assurer la garde d’une personne qui doit être évaluée, un processus qui prend souvent de longues heures.

Comme nous le savons tous, les urgences sont très occupées et nous attendons un certain nombre d’heures avant de pouvoir présenter le patient à un médecin, comme la loi nous y oblige , a résumé le chef de police Eric Stubbs, en entrevue à CBC plus tôt cette semaine.

Avoir trois, quatre ou cinq policiers assermentés dans ces hôpitaux, pendant des heures, ce n’est pas une bonne utilisation de leur temps ni de l’argent des contribuables , a-t-il ajouté.

Eric Stubbs, chef du Service de police d'Ottawa

Selon le chef de police, le remplacement de l’un des policiers par un agent spécial permettra de libérer des policiers pour répondre à des appels urgents.

Aussi, les agents spéciaux gagnent également un salaire inférieur à un policier assermenté, de sorte que cela réduira la pression financière. Mais Eric Stubbs jure que cela n’est pas une considération majeure dans sa réflexion.

Il s’agit uniquement de permettre à nos membres de reprendre la route plus rapidement possible.

Le projet pilote de six mois emploiera quatre agents spéciaux, un nombre égal étant formé pour les remplacer. Lorsqu’ils n’aideront pas à répondre aux appels qui touchent la santé mentale, ils contrôleront la circulation et participeront à d’autres tâches, comme du travail administratif.

Une formation spéciale est nécessaire, prévient un expert

Le temps d’attente moyen à l’Hôpital d’Ottawa dépasse la moyenne provinciale. Les patients attendent de 2,6 à 3,9 heures avant d’être évalués.

Rachel Bromberg est la directrice générale de l'International Crisis Response Association, une organisation qui a aidé des municipalités au Canada et aux États-Unis à développer des modèles alternatifs de réponse aux crises.

Selon elle, les personnes souffrant de troubles de santé mentale peuvent attendre près de deux fois plus longtemps que les autres patients puisque les hôpitaux prennent d’abord en charge la personne qui a une crise cardiaque ou qui a été victime d’un accident de voiture .

En fin de compte, cela représente énormément de temps et de ressources policières qui sont consacrés à la salle d’urgence d’un hôpital pendant cinq ou six heures.

Les agents spéciaux seront formés pour la désescalade et pour le recours à la force , mais Mme Bromberg espère qu’ils disposeront d’autres outils pour aider les personnes en crise à rester calmes.

Dans le meilleur des cas, une salle d’urgence d’hôpital est accablante. Il y a de la lumière, du bruit tout en étant entouré d’un grand nombre de personnes à différents stades de détresse.

Bien que les agents spéciaux ne portent généralement pas d’arme à feu, ils porteront tout de même un uniforme, ce qui peut être intimidant pour certains patients.

Il sera essentiel pour les agents d’établir une relation avec eux et de leur montrer qu’ils sont là pour les aider.

Un deuxième projet pilote pour le centre-ville

Selon Rachel Bromberg, l’interaction avec la police peut donner l’impression aux personnes en crise et à leurs proches d’une criminalisation. C’est pourquoi Ottawa, comme de nombreuses villes canadiennes, expérimente une autre solution.

Des experts en santé mentale élaborent actuellement un projet pilote pour le centre-ville d’Ottawa, qui créera un nouveau numéro de téléphone et un nouveau système de répartition. En fonction de l’appel, un intervenant en situation de crise répondra à l’appel à la place de la police.

Un programme similaire, à Toronto, est en train d’être étendu à toute la ville. Jusqu’à présent, il a permis de détourner 78 % des appels de la police, un résultat que le chef de police Eric Stubbs aimerait reproduire à Ottawa.

Pour être franc, j'en serais ravi. Nous voulons voir une diminution.

Eric Stubbs et Rachel Bromberg ont mentionné qu’il serait irréaliste d’imaginer un scénario dans lequel la police ne serait pas sollicitée pour certains appels, en particulier s’ils impliquent de l’alcool, des drogues ou des armes.

Il est important de souligner que l’équipe de crise ne répondra pas aux appels violents ou dangereux , a expliqué Mme Bromberg en insistant sur le fait que ces appels ne représentent qu’une infime partie de l’ensemble des appels.

Les gens associent fortement la maladie mentale à la violence, car ils associent fortement la violence à la police. Ils partent du principe que ces personnes doivent être violentes, qu’elles doivent être dangereuses. Or, les données montrent que ce n’est pas le cas.