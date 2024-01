L’UQAM offrira une voie rapide pour les enseignants dès septembre

« Je suis contre l’idée de donner un brevet à rabais », déclarait sans détour le doyen de la Faculté d'éducation de l'UQAM Jean Bélanger au Journal de Québec en février 2023.

Jean Bélanger réagissait alors aux sept priorités du ministre Bernard Drainville (dont celle de créer une voie rapide) à titre de président de l'association représentant les doyens des facultés d’éducation (ADÉREQ).

Le doyen ne s'en cache pas : il était très perplexe et estimait que ça allait trop vite . La sortie du ministre Drainville a eu un effet d'électrochoc , reconnaît-il.

Malgré ses réticences, celui qui cumule plus de 20 ans d'expérience au Département d'éducation de l'UQAM souhaitait lutter contre la pénurie d'enseignants, mais pas n'importe comment , précise-t-il.

Jean Bélanger a interpellé tous les professeurs de la faculté en disant : il faut faire quelque chose. J'ai levé la main, et les choses se sont placées très rapidement , raconte Elaine Turgeon, directrice de l’Unité des programmes de 1er cycle en éducation préscolaire et en enseignement primaire (ÉPEP).

Élaine Turgeon a aidé à la conception du nouveau programme de l'UQAM, qui vient d'être approuvé à l'interne pour un démarrage officiel à l'automne 2024. Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

On avait ce souci de contribuer, d'aider à notre façon , ajoute-t-elle.

[Si on ne fait pas ça], on laisse les gens qui ne sont pas formés dans les classes et on prend le risque que [leurs élèves] ne fassent pas les apprentissages nécessaires, qu'ils accumulent un retard, et après, on va avoir un problème de société.

Élaine, c'est vraiment l'idéatrice du projet , insiste Jean Bélanger.

C'est ainsi que le diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) de l'UQAM de 30 crédits, à temps partiel sur deux ans, est né. Ce sera le premier programme permettant rapidement à des professeurs de se qualifier par une formation offerte en présentiel, et non entièrement à distance, comme d’autres formules existantes.

La TÉLUQ propose un programme de 30 crédits pour qualifier les enseignants non légalement qualifiés qui enseignent déjà au primaire, mais la formation est entièrement donnée à distance. Même chose pour la voie rapide de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) qui vise l'enseignement au secondaire.

Les formations de l'UQAM, la TÉLUQ et l'UQAT ont toutefois un point commun : elles concernent les enseignants non légalement qualifiés, c'est-à-dire des professeurs déjà embauchés dans le réseau scolaire.

Selon les plus récents chiffres compilés par le ministère de l’Éducation, plus de 7000 personnes non légalement qualifiées ont un contrat à temps plein ou à temps partiel actuellement. En incluant les suppléants, ce chiffre bondit à 30 000, selon la vérificatrice générale du Québec.

Avec ces personnes-là, on peut aller beaucoup plus rapidement qu'avec des étudiants qui sortent du cégep, qui ont 19 ans et qui n'ont pas nécessairement d'expérience des classes du primaire et des élèves du primaire , explique Elaine Turgeon.

C'est une formation dans l'action , poursuit-elle.

Pour être acceptés à l'UQAM, les futurs brevetés devront avoir déjà en main un baccalauréat et avoir été sélectionnés par le centre de services scolaire qui les emploie avec une charge de travail d'au moins 60 %.

Présentement, le seul centre de services scolaire partenaire de l'UQAM dans ce projet est le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CCSSPI).

Des résultats prometteurs, selon l'UQAM et le CSSPI

Huit étudiants participent depuis la fin de l'été 2023 à un projet pilote qui a permis de peaufiner le programme qui sera offert à l'automne. Ils sont tous enseignants non légalement qualifiés dans une école du CSSPI, dans l'est de Montréal.

La formule retenue par l'UQAM offre un avantage unique, selon le CSSPI : les étudiants sont encadrés par une équipe de l'université. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes une fois les cours octroyés ou des capsules vidéo écoutées . Une vingtaine de professeurs de l'UQAM supervisent les futurs brevetés jusque dans leurs classes. Autrement dit : tout ne repose pas sur les épaules des équipes-écoles du CSSPI déjà surchargées.

On appelle ça une pratique supervisée , explique Elaine Turgeon. Le programme est composé de cours multidisciplinaires structurés autour des temps forts d'une année scolaire complète, comme la préparation aux examens et la remise des bulletins, au lieu d'être dans une logique traditionnelle de cours unithématique de 45 heures, ajoute-t-elle.

C'est pas juste d'obtenir le papier, c'est de faire en sorte que cette qualification légale soit liée à un développement de compétences [...] avec toute la rigueur qu'exige une formation universitaire , explique Martin Duquette, directeur général adjoint du CSSPI.

Est-ce que notre programme à l'UQAM est unique? Je pense que oui. On a trouvé une formule qui nous convient et qui, jusqu'à maintenant, semble bien fonctionner.

Se gardant bien de décocher une flèche à l'endroit des universités encore réfractaires aux formations courtes, Martin Duquette se permet néanmoins d'en appeler à une plus grande flexibilité des universités.

Martin Duquette, directeur général adjoint du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CCSSPI). Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

C'est pas de niveler par le bas, c'est de maintenir des standards, mais dans une souplesse qui reflète plus la réalité d'aujourd'hui , dit-il.

Un programme « sur mesure pour mes besoins »

Et la pertinence de cette souplesse, Nassima Menour, l'une des huit étudiantes du projet pilote l'UQAM, en sait quelque chose.

Cette Algérienne d'origine, qui enseigne déjà dans trois classes du CSSPI et qui aspire à se qualifier comme enseignante, est également mère de trois enfants.

Ingénieure hydrogéologue de formation comme son mari, elle est arrivée au Québec avec sa famille en 2009. Lui s'est réorienté vers les soins infirmiers. Elle a plongé dans le milieu de l'éducation, sachant très bien que les besoins en main-d'œuvre y étaient criants.

Nassima a rapidement eu la piqûre pour le contact avec les enfants et a développé le désir d’être enseignante au primaire. Durant son entrevue d'embauche pour être prof suppléante, le CSSPI lui a recommandé d'emblée d'aller chercher son brevet en enseignement.

Je me suis dit : c'est impossible! Je ne peux pas m'engager dans un baccalauréat, c'est trop avec la charge familiale et le travail. [...] Ça va s'arrêter à la suppléance , raconte-t-elle.

Mais lorsqu'elle a eu vent du projet pilote de 30 crédits instauré par l'UQAM, elle a sauté sur l'offre.

Là, je me suis dit : c'est une occasion comme jamais, il faut pas rater ça!

Elle apprécie le suivi personnalisé offert par le corps enseignant de l'UQAM. « J'ai une réponse rapide à mes questions et je peux rapidement passer à l'exécution, en classe. »

Nassima Menour est enchantée par les premiers cours suivis jusqu'à présent dans ce nouveau programme de l'UQAM, et par l'accompagnement offert. Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

C'est un programme qui est vraiment fait sur mesure pour moi, pour mes besoins. Cette formation va m'outiller et me permettre d'exercer mon métier à 100 % et de donner un service de qualité.

Qualifier rapidement tout en respectant la qualité de la formation

Le défi, selon Martin Duquette, est de former de façon réaliste, et en fonction de leurs horaires déjà chargés, ces personnes extraordinaires qui lèvent la main .

Car ces personnes seront de plus en plus précieuses dans les prochaines années.

On n'a rien vu encore par rapport à la pénurie.

Élaine Turgeon enseigne un samedi après-midi aux participants du projet pilote, dont Nassima Menour. Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

Selon les plus récentes prévisions du ministère de l'Éducation, en jumelant le nombre actuel de diplômés en enseignement et l'augmentation de départs à la retraite, plus de 14 000 enseignants, 6000 d'entre eux sont affectés à un poste à temps plein ou partiel, manqueront à l'appel d'ici quatre ans, soit 3600 en moyenne chaque année.

Le doyen de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, Jean Bélanger, rêve de qualifier à terme près d'une centaine de professeurs par année via ce nouveau programme. Un nombre modeste, convient-il, mais réaliste pour s’assurer de la qualité de la formation, sensiblement plus courte.

L'UQAM est également en train de remanier son baccalauréat menant au brevet d'enseignement au préscolaire et au primaire.

Il pourrait y avoir une voie plus rapide, mais sans sacrifier l'atteinte de l'objectif qui est de s'assurer que les gens dits qualifiés ont vraiment les qualifications qu'ils sont supposés avoir. Je lâcherai pas ce morceau-là , poursuit-il.

On a accepté de prendre le risque d'aller aussi vite parce qu'on nous poussait dans le dos, certes, mais le ménage va peut-être être à faire, éventuellement, dans tous les programmes [créés au Québec depuis la sortie du ministre Drainville] , prévient-il.